Manuela Gutiérrez es una creadora de contenido colombiana que se ha vuelto tendencia en las últimas horas por una polémica que protagonizó junto con el reconocido chef mexicano Edgar Núñez.

Núñez se despachó contra Gutiérrez porque ella pidió una cena en su restaurante a cambio de pagarla por medio de publicidad en sus redes sociales. Al parecer, la solicitud no le cayó muy en gracia al mexicano.

"Y en mi gustada sección 'gorrones internacionales' les dejo a Manuela (...) No sabía que tragar gratis era trabajar", fueron las palabras con las que el chef acompañó un pantallazo de una conversación por mensajes privados de Instagram que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

En esta se puede observar que la colombiana le escribe que su restaurante le parece espectacular, por lo que quiere visitarlo junto con su pareja, ya que estará en México la próxima semana: "Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde yo los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. ¡Para mi sería todo un honor poder trabajar con ustedes!".

Jajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar 🙌🏻😂😂😂 — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

La polémica no se hizo esperar, ya que hubo quienes defendieron a la joven por la mordacidad de los comentarios del chef y hubo otros usuarios que catalogaron la petición de Gutiérrez como irrespetuosa.

Jitomate ahumado y toronja, uno de los bocados del chef Édgar Núñez, quien es reconocido a nivel mundial por su cocina prehispánica mexicana. Foto: Cortesía Restaurante Sud777

La respuesta de Manuela Gutiérrez

La joven respondió por medio de sus historias de Instagram, explicando cómo funciona este ámbito de la publicidad por parte de los creadores de contenido por medio de sus redes sociales: "Gente, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos. Cuando nos contactan las empresas, los restaurantes y los hoteles, normalmente nos ofrecen los servicios y nos pagan. Pero, también muchísimas veces, que es lo que ustedes no entienden, es normal que también uno les escriba y vaya a ellos".​

Además, afirmó que no le escribió directamente al chef, sino a la cuenta oficial del restaurante, y que no pide que todos a quienes acude acepten sus servicios: "Yo no estoy diciendo que me tienen que decir que sí. Entiendo perfectamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper respetable".

Finalmente, concluyó que cada quien tiene su manera de expresar su inconformidad y que respeta la posición de Núñez: "Si yo ofendí a este chef por decirle eso, ofrezco disculpas".

