El chef Édgar Núñez, quien se volvió tendencia en redes sociales después de exhibir a una creadora de contenido colombiana que le pidió cenar gratis en uno de sus restaurantes a cambio de publicidad; acusó al gremio de influenciadores de unirse en su contra para bloquear su cuenta personal de Instagram.



“No me van a creer, pero creo que los del gremio se unieron y me bloquearon mi cuenta de Instagram, síganme en mi perfil y a ver si me la desbloquean así. ¡Pinches envidiosos!”, aseguró Édgar Núnez a través de un video en TikTok.

Y es que apenas el pasado 4 de septiembre, el chef nuevamente exhibió a otra 'influencer' que asegura que “tragar gratis sí es un trabajo”.

"Tragar gratis sí es un trabajo", dice influencer cubana



La polémica influenciadora Marta María Santos expuso en TikTok que no iría al restaurante del chef porque trata mal a un gremio, haciendo referencia a los creadores de contenido.



(Lea también: Chef ataca a influenciadora: 'No sabía que tragar gratis era trabajar').



En el video con la descripción: “Para el chef mexicano que dijo que tragar gratis no era un trabajo, pues sí lo es”, la influenciadora destacó que hay muchas compañías que les pagan a los creadores de contenido una suma importante de dinero por ir a comer en sus restaurantes.

“No solo les dan de comer gratis, sino les pagan por eso”, agregó. “Las empresas han dejado los medios tradicionales para invertir su dinero en campañas con 'influenciadores", mencionó la joven.



Por lo anterior, el chef le contestó que eso “no es un trabajo” y recomendó a la creadora de contenido que mejor “siguiera bailando”.



(De interés: La cocina vegetal mexicana de Édgar Núñez en Sud777).

Cabe recordar que el jefe de cocina mexicano se hizo viral cuando la creadora de contenido Manuela Gutiérrez le propuso al chef comer en su restaurante gratis a cambio de mencionarlo en su Instagram. A lo que Édgar Núnez la llamó "gorrona internacional".

El Universal / GDA