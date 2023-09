El carismático chef y presentador de televisión estadounidense Guy Fieri, de 55 años, nacido en Ohio, es una de las celebridades más conocidas en dicho país, esto debido a su participación en programas de 'Food Network' y por ser el ganador de un premio Emmy.

El también empresario es noticia porque compró una mansión frente al mar en el prestigioso condado de Palm Beach, al norte de Miami, por una suma de 7,3 millones de dólares, según informes de medios locales citados por la agencia EFE.

La propiedad, una villa de estilo mediterráneo, se encuentra ubicada en Singer Island y fue construida en el año 2008. Esta residencia cuenta con una extensión de 918 metros cuadrados.



Está situada en una tranquila calle sin salida y cuenta con un muelle privado que se extiende más de 18,6 metros en la intercostera.



Además, la propiedad incluye un amplio patio, una cocina al aire libre perfectamente diseñada para el entretenimiento de numerosos invitados, una piscina y un garaje con capacidad para tres automóviles.

La casa cuenta con cinco dormitorios y cinco baños, así como una cocina totalmente dotada que se ha convertido en el sueño de cualquier amante de la gastronomía. Un video compartido en redes sociales muestra la imponente villa de estilo mediterráneo con sus elegantes arcos.



De acuerdo con Palm Beach Post, en 2021, el chef se hizo con una casa en Bella Vista Avenue en Lake Worth Beach, que tuvo un valor de 3, 9 millones de dólares. La compra se realizó bajo la compañía Gus Ritchie 1, cuyo nombre y dirección postal también fueron utilizadas para su más reciente adquisición en Singer Island.

La nueva propiedad de Fieri, según el medio citado anteriormente, se vendió por última vez en junio de 2022 por 7,9 millones de dólares.

El personaje de televisión visita frecuentemente el condado de Palm Beach por cuestiones laborales. En marzo, por ejemplo, el equipo de 'Diners, Drive-Ins and Dives' visitó The Butcher and the Bar, un restaurante y carnicería de Boynton Beach.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO