La ‘maldición del Che Guevara’: destino trágico de casi todos sus asesinos

Ernesto Guevara, conocido como el 'Che Guevara', fue un político, médico, guerrillero y uno de los comandantes artífices de la Revolución Cubana.



Él murió el 9 de octubre de 1967.

Hace más de 50 años era buscado en las montañas de Bolivia. Había llegado allí para participar de una revolución contra el gobierno del entonces presidente René Barrientos Ortuño.



Sin embargo, fue capturado y fusilado sin cumplir sus objetivos.

Los militares hicieron rueda de prensa para mostrar al 'Che' muerto, en octubre del 67. Foto: EFE

Varias personas se vieron involucradas en su captura y su asesinato. En esa misión participaron militares bolivianos que perdieron la vida en circunstancias confusas o sufrieron otros impases con el paso del tiempo.



De ahí que, en la creencia popular, se atribuyan sus fatídicos desenlaces a la ‘maldición del Che Guevara’.



Gary Prado

Se desempeñaba como capitán de la patrulla que capturó a Guevara aquel 8 de octubre.



“Hice en mi vida cosas más importantes que capturarlo”, enfatizó, hace algunos años, en una charla con la agencia de noticias ‘EFE’.

Asimismo, compartió su polémica hipótesis sobre la presencia del 'Che Guevara' en Bolivia: “Lo mandaron a morir aquí. Se libraron de él. Esa es la realidad. (Fidel) Castro se libró de él”.



Hacia 1980, Prado quedó en silla de ruedas a causa de un disparo accidental de un subalterno que le seccionó la columna vertebral.

El militar quedó en silla de ruedas a causa de un disparo accidental. Foto: EFE

Ante el mito de la ‘maldición’, su hijo le dijo a la ‘BBC’ que el capitán, quien en la actualidad tiene 83 años, no cree en eso y continúa su vejez.

René Barrientos Ortuño

Barrientos, expresidente de Bolivia, fue quien dio la orden de asesinar al revolucionario una vez conoció su captura.



“En Bolivia está pasando un fenómeno recurrente en nuestros países: conmoción, confusión, bajo la influencia de agentes foráneos”, sentenció en 1968 cuando la nación vivía enfrentamientos con las guerrillas.

René Barrientos, también general del Ejército, murió en 1969, con 49 años.

El hombre se movilizaba en un helicóptero en la zona rural de Arque. Cuando la aeronave despegaba para volver a la ciudad de Cochabamba chocó contra unos cables, se desplomó y, finalmente, terminó incinerada junto con los otros tres ocupantes a bordo.



Joaquín Zenteno Anaya

Fue el comandante de la Séptima División en Santa Cruz. Se dice que él escogió al militar que terminó con la vida de Guevara. Incluso habría estado presente cuando le dispararon.

“No tenemos autorización para revelar dónde han sido sepultados sus restos”, advirtió cuando le cuestionaron dónde estaba enterrado el 'Che'. Sin embargo, cerca de 30 años después se supo que sus restos estaban debajo de la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto de Vallegrande.

Le général Joaquin Zenteno Anaya, 10 oct 1967. Sa division captura le Che. Pour ses loyaux services il fut nommé ambassadeur à Paris. Le 11mai 1976 2 Camarades ont vengé le Che avec du 7.65mm. Peut être que les derniers mots qu'il a entendus furent "Hasta Siempre Comandante ! " pic.twitter.com/ABriETMvXU — Vladimir Oulianov (@VladimirOulian6) October 10, 2021

Zenteno se trasladó a París, Francia, para exiliarse de la agitación política y social que vivía Bolivia en ese entonces.

Fue asesinado en las calles de la capital francesa, el 11 de mayo de 1976, por dos sicarios.

Mario Terán Salazar

Tiene 79 años. Como miembro del ejército boliviano fue el encargado de matar al 'Che'.

Guevara, tras la captura, fue trasladado a la Escuela La Higuera, en el departamento de Santa Cruz.



Esperó unas horas hasta que vio a Terán entrar a uno de los salones y desenfundar su arma.



“Póngase sereno, usted va a matar a un hombre”, dijo Guevara, según lo que recordó el militar en entrevista con el diario ‘El Mundo’.



El militar retrocedió y le disparó en dos ráfagas.

Salazar ha mantenido un bajo perfil. Eso sí: desmintió al medio citado que su vida se hubiera afectado tras el deceso histórico de Guevara. De hecho, tras salir a la luz pública, en 2014, tuvo que desmentir que estuviera ciego.



Los rumores populares indicaban que la ‘maldición del Che’ le había afectado la visión por completo.

“Yo no estaba ciego, una simple catarata tenía, y como están viendo me han fregado, me han dejado el ojo derecho colorado”, sostuvo manteniendo las dificultades visuales.



Andrés Selich

Este general había tomado la determinación de desaparecer los restos en la zona del aeropuerto.



También hizo parte de la celebración que organizaron los altos mandos militares para celebrar la muerte del 'Che'.

Andres Selich - Chop pic.twitter.com/iuuGzmSFuk — Бгд ђилокош 🇧🇾 (@VDragicevic) May 28, 2021

De él no se conocen mayores detalles. Se sabe que fue asesinado en 1973, pues lo culparon de conspirar contra el dictador Hugo Banzer.

Roberto Quintanilla

Por sus órdenes, se habrían amputado las manos del 'Che'. Muchas veces se especuló que Quintanilla propuso quitarle la cabeza a Guevara, sin embargo, esto no fue comprobado.



Quintanilla encontró la muerte en 1971. Estaba viviendo en Alemania y era cónsul.

Bolivya konsolosu Roberto Quintanilla Pereira ofisine girer ve günler öncesinden röportaj talep eden, Avustralyalı olduğunu iddia eden bu kadının güzelliğinden etkilenerek onu selamlar.

Kadın, konsolosun gözlerinin içine bakar ve konuşmaksızın bir silah çeker, üç el ateş eder. pic.twitter.com/pMwQJ0fWCn — Kapheros (@sigaramcamel) January 28, 2021

En medio de sus labores diplomáticas llegó a su oficina la joven alemana Mónika Ertl. Ella era hija del apodado ‘fotógrafo de Hitler’ y su afinidad por el nazismo era conocida en ciertos círculos.



La mujer llegó con un falso interés por obtener información para viajar a Bolivia. Le hizo unas preguntas a Quintanilla y, de un momento a otro, sacó de su cartera un arma con la cual le disparó.

Aunque no se ha precisado, se cree que fue en venganza del guerrillero.

Juan José Torres

Se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.



Su nombre salió a flote porque se le acusó de cambiar los datos de la autopsia del cuerpo del revolucionario.



Se piensa que el 'Che' recibió múltiples disparos. Abraham Baptista, el médico que lo revisó, sostuvo que no fue así y al parecer habría muerto por un disparo en el corazón.

“Me dieron la orden de negar mi declaración y elaborar una nueva versión”, comentó Baptista en ese entonces a un medio mexicano.

La modificación habría sido ordenada por Juan José Torres, quien asumió la Presidencia de Bolivia entre 1970 y 1971. Sin embargo, fue derrocado y vivió en Argentina hasta que fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires, el 2 de junio de 1976.

El Gral. Juan José Torres es recibido con banda por las bases de los sindicatos mineros de Telamayu, Potosí, en 1970.



Foto: Archivo SiDIS pic.twitter.com/81xk9KgqeS — Proyecto Tuja (@ProyectoTuja) December 18, 2020

