Chayanne se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música latina. Tanto es así que se hace llamar "el papá de todo México". Este sobrenombre lo recibió porque ha enamorado a millones de mujeres latinas, especialmente las mexicanas, las que bromean con que él es su pareja, así que bajo ese argumento tendría miles de hijos en el país, pero en realidad, el puertorriqueño tiene dos hijos propios: Lorenzo Valentino e Isadora Sofía.



El también tío de la influencer Lele Pons ha compartido con sus seguidores, por medio de sus redes sociales, varios momentos de lo bien que la pasa junto a su esposa y sus hijos, lo que da cuenta de la excelente relación familiar que mantienen.



Chayanne se casó con la reina de belleza y abogada venezolana, Marilisa Maronesse en 1992, con quien se le ha visto bastante enamorado. Por tanto, no es de sorprender que sus hijos hayan crecido rodeados de mucho amor. Lo invitamos a conocer un poco de sus hijos.

Lorenzo Valentino



Lorenzo nació el 14 de agosto de 1997 en Miami, Florida, por lo que tiene 25 años. Es el primer hijo de la famosa pareja y desde pequeño quiso seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo. Ahora tiene una gran participación en la rama del modelaje.



Lleva una vida fitness y eso le ha merecido tener más de 300.000 seguidores en Instagram, que día con día siguen su contenido de deporte y su vida diaria. El joven es un apasionado de la actividad física, sobre todo del baloncesto y el golf.

'Lo', como se hace llamar en sus redes sociales, es licenciado en Economía, triunfo que compartió con sus padres y su hermana Isadora, con quien se lleva muy bien y a quien ha catalogado como “su persona favorita”.



A pesar de no ser tan activo en Internet ni fungir como una figura pública, el joven de 25 años se vio envuelto en una polémica en 2016, cuando se filtraron algunas supuestas fotografías íntimas, sintiéndose obligado a salir a hablar sobre la situación.



“No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto y, por lo tanto, sería incapaz de irrespetarme a mí mismo, o a ellos. Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando”, concluyó Lorenzo.

Isadora Sofía

Isadora nació el 10 de diciembre de 2000, así que en la actualidad tiene 22. Al parecer, ella tiene más presencia en redes sociales que su hermano, ya que acumula casi medio millón de seguidores en Instagram. Y no es para menos, dado que su belleza es excéntrica y su personalidad ha enamorado a miles de personas que la siguen.



A su edad, Isadora ya ha experimentado lo que es la independencia y se volvió la roommate de su prima, la influencer Lele Pons. De ella se sabe un poco menos que de Lorenzo, pero parece que mantiene también los pasos de su padre.

