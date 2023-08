Este año la hija del actor Carlos Villagrán, recordado en Latinoamérica por su papel de 'Kiko' en el popular programa de televisión mexicano 'El Chavo del 8', contó a través de su cuenta de Instagram que padece de cáncer.

Vanesa Villagrán les explicó a sus seguidores en redes sociales que recibió un diagnóstico de cáncer de seno que ha empezado a afectar su calidad de vida profundamente.

De hecho, decidió dar múltiples detalles de su proceso y relatar los pormenores de lo que ha sido convivir con la enfermedad y someterse a difíciles procedimientos para curarla.



"Hola, finalmente sucedió. Hoy me metí a bañar y ya no eran mechones, ya era algo... hagan de cuenta, huecos de cabello. Le pedí a mi hija que me lo cortara, pero el cabello no dejaba de caerse", contó la influenciadora en un video publicado este 19 de agosto.



"Entonces ya me resigné, ya quedó, traigo una peluca con una gorrita para no sentir el cambio tan horrible. Y hoy no lloré, es parte de todo este proceso. Iba a pasar, pero no estaba yo mentalizada de que sucediera así. No sé, a veces uno piensa 'ay, no, voy muy bien y no va a pasar', pero sí, sí pasa", contó en un video publicado este 19 de agosto.



Y aseguró que la caída del cabello se dio a pesar de que se ha alimentado bien y ha tenido muchos cuidados. Además, sostuvo que la peluca que tenía era "muy bonita".



Por último, compartió imágenes de la gran cantidad de pelo que le había caído durante el día. Y les prometió a sus seguidores que les compartirá más información sobre su proceso con el cáncer, la dieta que debe llevar y las quimioterapias a las cuales tendrá que someterse.

Así mismo, compartió un mensaje en el cual advirtió que llevaba varias semans sin ver a su padre y manifestó la alegría que sintió cuando se encontró con él.



"Este video lo grabé en la mañana, después de ver a mi papito bonito me regresó mi felicidad, pues tres meses sin verlo es mucho y más en esta etapa, aunque me hablaba por teléfono no es igual a sentir sus abrazos y cariño, mi cara, mi actitud cambian, para mí es una vitamina y me da fuerza y eso lo trasmito y lo pueden ver en el video anterior", comentó la creadora de contenido en la misma publicación.



REDACCIÓN EL TIEMPO