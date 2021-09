Con bigote, pero sin gorro: así se veía ‘Don Ramón’ en su juventud

‘El Chavo del 8’ marcó a varias generaciones. Las ocurrencias de los habitantes de la vecindad mexicana llegaron a diferentes países y prácticamente hicieron parte de la infancia de todo el continente.



(Lea también: El final de 'El Chavo del Ocho' que nunca salió al aire).

La ‘Chilindrina’, el ‘Chavo’, ‘Quico’, ‘Doña Florinda’, ‘Doña Cleotilde’ y más se ganaron un espacio en la memoria de los televidentes. Entre ellos, sin duda, aparece ‘Don Ramón’.



Ramón Valdés había participado en diversas producciones cinematográficas de México antes de unirse a Roberto Gómez Bolaños y compañía. ‘Pura vida’, ‘Las mil y una noches’, ‘Mi alma por un amor’ son algunos de los títulos que componen su trayectoria.

A pesar de no haber estudiado actuación, él se destacó por sus participaciones en comedias y otro tipo de programas.



Desde joven mantuvo su característico bigote.

Un tesoro de mi mamá, en palabras dichas por ella, -mi papá fue la mejor mamá del mundo- mi abuelo era sumamente maternal, el que los arropaba de noche, el que los cuidaba cuando estaban enfermos, les hacía de comer y les contaba cuentos, una faceta hermosa del buen Monchito pic.twitter.com/y1VEPEPgnb — Miguel Valdes (@RamnValdsCasti1) April 2, 2020

Les presento a la madre de Don Ramón, Guadalupe rodeada de sus hijos, atrás: Manuel, Antonio y Armando, adelante Cristobal, mi abuela y mi papá! Estaban en el teatro trabajando Manuel, Antonio y mi papá! Vean la tierna mirada de mi padre a su madre! #donramón #Monchito #Chespiri pic.twitter.com/8VnV3XzYgW — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) April 23, 2020

La anterior fotografía deja ver a Ramón en su juventud al lado de parte de su familia. Creció en un hogar humilde junto a otros siete hermanos y una hermana.



“Entre los hombres no unimos más y esas uniones sirvieron para hacer fiestas. Esas uniones ya vienen de los padres que eran muy relajientitos”, bromeó Valdés, en entrevista con ‘Televisa’, en 1981.



“Nosotros no hemos estudiado nada, pues no sé de dónde nos viene lo cómico. Estoy muy tranquilote con esta carrera”, afirmó cuando le preguntaron de dónde provenían las habilidades artísticas de los hermanos Valdés.

Hola amigos!!! les dejo el twiter de Esteban mi tío, hijo de Monchito!! Síganlo los buenos https://t.co/G5qo3mY6FQ

Foto en la que mi abuelito todavía tenia su dentadura original jejej apoco no estaba bien chulo? pic.twitter.com/WVgXlRRMzM — Miguel Valdes (@RamnValdsCasti1) July 6, 2020

Miren nomás que "Rorro" año 1952 mi papá en una de sus participaciones de cine de tantas que hizo junto a su hermano Germán Valdés Tin-Tan!! Súper guapo mi papá!! #donramón #ramonvaldes #seumadruga #rorro pic.twitter.com/iPRxe052uK — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) November 24, 2020

Ramón Valdés conoció el mundo de la actuación cuando tenía 27 años. En 1949, a petición de su hermano Germán, o ‘Tin Tan’, participó en la película ‘Calabacitas tiernas’.



Allí inició su camino con algunos papeles secundarios o extras.

Se nos va un genio más! Manuel Loquito querido! Una lastima y mucho dolor, pero sabemos que ahora descansas, nosotros nos encargaremos de que nunca te olviden! Un día negro para el humor blanco, cada vez nos quedan menos 😭😭😭 pic.twitter.com/jlHm7IO310 — Miguel Valdes (@RamnValdsCasti1) August 28, 2020

Miren que belleza de foto, mis padres en su boda!!! Me encanta compartirla con ustedes!!! Mi mamá se llamaba Araceli Julián y déjenme decirles que también tenía un sentido del humor genial!! Que les parece Don Ramón.. nada perdido verdad? Y mi mamá se llevó a su "roro" ❤ pic.twitter.com/94V0DUcR1x — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) November 24, 2019

Esta y otras imágenes las han compartido Carmen Valdés, su hija, y también Miguel Valdés, uno de sus nietos, por medio de redes sociales.



Ramón tuvo 10 hijos en tres matrimonios.



(Además: ¿Quiénes fueron las parejas de ‘Don Ramón’ en la vida real?).



“Él llevaba el personaje puesto. Él era ‘Don Ramón’. No tenía que caracterizarse, obviamente, utilizaba ropa diferente y hasta le gustaba ponerse una camisa más formal. Pero eso era de vez en cuando. Él era muy sencillo en su forma de vestir”, comentó su hija Carmen en charla con el canal argentino ‘El Nueve’.



“No había mucha diferencia del ‘Don Ramón’ de la tele al don Ramón de la vida real”, agregó.

Monchito bien galán! Pocas veces usaba traje y corbata, pero las veces que lo hizo se veía guapo no????

Un abrazo a todos y que tengan hermosa semana! pic.twitter.com/0ZwaXQNLfC — Miguel Valdes (@RamnValdsCasti1) November 12, 2018

Ramón encarnó al padre de la ‘Chilindrina’ y al personaje que debía catorce meses de renta en la vecindad. Lo hizo durante 8 años, entre 1972 y 1979.



Hizo un pequeño regreso en 1981, pero abandonó el programa por diferencias con parte del elenco.



(Puede leer: La razón por la que doña Florinda y don Ramón no fueron amigos).

Este personaje marcó mi vida entera, tanto en su increíble representación como Don Ramón, así como en su papel de padre el cual me entregó su vida entera!! Eras único papá, tan peculiar en tu forma de ser y de amar, eras extraordinario y te tuve para mí!! Cuánto te extraño papá!! pic.twitter.com/NJpfp04fkc — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) February 2, 2021

Una bella fotografía y pienso que aquí ya había terminado la escena por la cara y postura de cada uno!!

Qué pasaba cuando terminaban todos sucios y manchados? Carlos Villagrán Kiko nos lo aclaró en una linda entrevista!! Aquí el enlace https://t.co/MS6yOuaCSZ pic.twitter.com/1YNrz1BPg6 — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) September 21, 2020

“Sí hubo un tiempo en que la vecindad era una familia hermosa, se llevaban increíble, se la pasaban bonito, todos aprendían de todos. Lamentablemente cuando eso empezó a dejar de funcionar, mi abuelo dijo ‘con permiso’ y mejor se fue. Mi abuelo nunca quiso problemas”, relató Miguel, su nieto, en el canal ‘TVN’.

Mi querido padre en el aeropuerto de Perú 1988, fue el último país donde estuvo mi papá, allá se puso muy mal de hecho se ve que va tomando del brazo a mi tío Toño y al otro señor, mi papá regresó a México y después de unos meses, rodeado de todos nosotros, tristemente falleció! pic.twitter.com/9fj0mf6nAG — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) May 20, 2021

Valdés murió el 9 de agosto de 1988 a los 64 años. Padecía de un cáncer de estómago.



Aunque fue uno de los primeros miembros de la vecindad en fallecer, en la actualidad tanto sus compañeros como los fanáticos del programa lo recuerdan cada 9 de agosto.

