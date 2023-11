ChatGPT puede espiar sus publicaciones en redes sociales según un descubrimiento

Desde el lanzamiento de la Inteligencia Artificial, que todos conocen como ChatGPT,, esta ha sido objeto de polémica, puesto que como todas las herramientas tecnológicas, no son utilizadas para fines positivos.



Una página de vigilancia de internet llamada 'Social Links', está haciendo uso de esta IA para investigar a usuarios de redes sociales y si sus publicaciones son positivas, negativas o neutrales, esto con el fin de conocer que tan polémicos son los mensajes que transmiten desde sus perfiles.

Esta herramienta es posible utilizarla desde el computador o celular, ya sea Android o iOS, sin embargo, empresas la están utilizando para indagar sobre su navegación, gustos e incluso si los comentarios que hace en sus redes son polémicos.



La empresa en mención hizo una demostración de su investigación en una conferencia de seguridad en París, que con sus análisis puede determinar el estado de ánimo de los usuarios al comentar las publicaciones.



Esto con el fin de evaluar también si alguno de estos comentarios puede llegar a convertirse en violencia física que puede requerir acciones de las autoridades.



El analista de 'Social links', Bruno Alonso, expresó en la conferencia que se utilizó un software para evaluar la reacciones de los usuarios Online de acuerdo con una situación en específica que se presentó en España.



La herramienta evaluó las publicaciones en Twitter, ahora 'X', teniendo en cuenta algunas palabras claves y hashtags, de esta forma pudieron evaluar los sentimientos de los internautas que eran violentos, neutrales, o a favor

Esta situación ha sido polémica, ya que varios analistas han manifestado que el uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial aumentará el monitoreo individual, situación que nunca alcanzará una vigilancia realizada por un humano, al igual que todas las personas empezarán a sentirse observadas con todas sus actuaciones en el internet.



Seguramente, otras empresas ya estarán usando otro tipo de IA para saber qué es lo que quiere la gente, para darle precisamente eso y que no tengan libre albedrío en la escogencia de cualquier bien, producto o servicio.



Esto haría que los usuarios de redes, aunque se ve en muchos de ellos la falta de verdad en sus publicaciones, ya no se conocerá más claramente que existe mucha falsedad en el internet, con el fin de las herramientas de inteligencia artificial no puedan detectar sus verdades intenciones.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

