El creador de contenido Charly Marie y su pareja, Vanessa Montoya, protagonizaron un bochornoso momento que fue viral en redes sociales. Al parecer, Montoya sorprendió al padre de su hija con otra mujer.

En un video que circuló por internet, se escucha a Montoya gritar: “¡Para eso querías pelear conmigo... Te la estabas cul...!”.

En el video se ve a los tres implicados en un carro. Vanessa va en la parte de atrás insultando a Charly y a la joven que va en el asiento del copiloto, mientras Marie intenta calmarla.

Chaly Marie y Vanessa Monyoya tienen una pequeña hija. Foto: Instagram: @charlymariehumor

Montoya asegura que la mujer se debe bajar del auto e irse a su casa en un taxi. sin embargo, Charly le deja en claro que su amiga no se va a bajar y le pide que no haga un escándalo.

Ante lo sucedido, los seguidores de la pareja empezaron a rumorar que se trataba de una infidelidad. Pero Marcelis Bolaño, la joven que estaba en el vehículo con Charly cuando llegó Vanessa, aclaró lo sucedido y destacó que no tiene ningún romance con el ‘influencer’ y que se conocen desde tiempo atrás.

"Hace unos días yo decidí salir con Charly, estábamos en una discoteca acá en Montería ¿Qué pasó? pues estábamos tomando, estábamos bailando y yo decidí venirme a mi casa porque ya era tarde, entonces obviamente él me venía a traer. Cuando yo me subí al carro Vanessa se montó en la parte de atrás, cuando ella se montó empezó a jalarme el cabello, empezó a insultarme”, narró Bolaño.

Y añadió: “Aclaro, yo a Charly lo conozco desde hace mucho tiempo, incluso, desde antes que él estuviera con Vanessa".

La joven explicó que el influenciador pretendía llevarla a su casa después de dejar a Vanessa en el apartamento, pero dado que la discusión subió de tono y llegó la policía, ella decidió irse sola en un taxi.

¿Qué respondió Charly Marie?



Ante el escándalo, el joven advirtió que no va a referirse sobre el tema y que seguirá haciendo contenido de humor para sus seguidores, pues no tiene ningún interés en que lo conozcan por este incidente ni por su vida personal.

"Yo no pienso hablar de ese problema ni de nada. Yo estoy aquí y donde he llegado por mi contenido, no por chismes", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, pidió disculpas si decepcionó a alguien con lo sucedido e invitó a todos los que llegan a sus redes a disfrutar de sus publicaciones de humor.

"Lamento si decepcioné a algunas personas, a algunos seguidores, soy humano, acepto mis errores y asumo las consecuencias... Los invito a que se desfruten lo que hago y vamos pa' lante de la mano de Dios", concluyó.

