Charlize Theron es una de las actrices de Hollywood más aclamadas en la industria cinematográfica por su participación en producciones como 'North Country', 'Bombshell', 'Rápidos y Furiosos' y 'Monster', por la cual se hizo merecedora de un Óscar a Mejor Actriz.

De acuerdo con la revista 'Vogue', antes de convertirse en la afamada artista de la actuación que es hoy en día, Theron viajó por el mundo y trabajó como modelo. Al parecer, uno de sus destinos fue Colombia, donde habría realizado algunas campañas para reconocidas marcas.

En redes sociales se han viralizado algunos videos de comerciales que, supuestamente, realizó la modelo sudafricana -nacionalizada estadounidense- en su paso por el territorio nacional. En uno de ellos, al parecer, posa para una campaña de la empresa Johnson & Johnson y en otro aparece a bordo de una motocicleta con un actor.

La revista 'Jet Set' habría revelado en el año 2003 que Charlize participó en una campaña publicitaria de la marca de joyas Sterling, de allí las imágenes en las que, supuestamente, se le ve encima de una moto abrazando a un hombre.

Mucho se ha especulado de si en realidad la mujer de la publicidad es la actriz, sobre todo después de que en una entrevista con la periodista colombiana Pilar Schmitt se le cuestionara acerca de este episodio de su vida.



Respecto a este acontecimiento, Theron señaló en su momento: “¿En serio? No recuerdo, no creo que sea yo, eso sería muy chistoso. ¡Yo creo que no fui yo, fue alguien más! Lo prometo, jamás he estado en un comercial en una motocicleta”.

Según 'Vogue', Charlize arribó a Los Ángeles en 1994 tras vivir en Nueva York y renunciar a su carrera como bailarina por una lesión. Aunque inició su trayectoria en la actuación en 1996 de la mano de '2 Days in the Valley', no fue hasta el año 2003, con 'Monster', que su fama creció de manera vertiginosa y la convirtió en una de las actrices más cotizadas de la industria.

Charlize Theron y Margot Robbie comentan 'El Escándalo'

