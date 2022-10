En cada rincón del mundo se esconde un mito o una leyenda, desde brujas, hombres lobos, hasta monstruos y fantasmas. De tantas historias que se escuchan entre los murmullos de la gente está la de Pensilvania, ese rincón del mundo que no queda atrás ante las anécdotas, como lo es la de un hombre al que la vida no supo darle suerte y, desde muy niño, tuvo que habitar por las calles como un ‘monstruo’.

La niñez, que suele ser la etapa favorita e inolvidable de una persona, no fue la misma para Raymond Robinson, después de haber sufrido un accidente en Beaver, Pensilvania, en los Estados Unidos.



Un 18 de junio de 1919, con tan solo nueve años de edad, la vida de Raymond Robinson cambió por completo.



Era una tarde soleada, perfecta para un día de diversión, como el que habían planeado Robinson y sus amigos. Los niños fueron a jugar en el puente de la Pittsburgh, Harmony, Butler, and New Castle Railway Co, el cual cruzaba Wallace Run.



La inocencia de los infantes no les permitió medir los peligros que traería estar allí, dado que el puente contenía grandes cantidades de electricidad. Y, como se dijo, los pequeños no midieron el peligro: Robinson sufrió un accidente con uno de los cables eléctricos, mientras intentaba trepar un poste.



Sus heridas fueron de suma gravedad que los médicos no hallaban la manera de salvarle la vida. Aún así, un milagro se dio en ese entonces y el pequeño Robinson sobrevivió al accidente. Sin embargo, no pudo volver a ser el mismo, pues las quemaduras destruyeron su rostro por completo.

Charlie sin rostro: Era un monstruo de leyenda urbana que caminaba por el costado de una autopista por la noche en Pensilvania. En realidad, era un hombre llamado Raymond Robison. pic.twitter.com/741Ob6SCkJ — 𝗵𝗲𝘆 𝗶𝘁❜𝘀 𝗔𝗻𝗱𝘆 👻 (@andy_whats) May 1, 2022

Sin ojos, nariz, ni brazo derecho, Raymond tuvo que comenzar una nueva vida en la que no siempre fue aceptado como un “ser humano normal”.

Un nuevo comienzo, una nueva vida

A medida que fue pasando el tiempo, Robinson aprendió a convivir con su rostro desfigurado y decidió esforzarse por lograr llevar una vida cómoda. Aunque a veces prefería usar una prótesis de nariz y anteojos oscuros para que la gente no se quedara observándolo, su familia siempre lo llenó de mucho amor, por lo que dejó de usar objetos en su rostro y comenzó a mostrarse como era.



Robinson empezó a sentir pasión por la radio y por realizar extensas caminatas en las noches. El lugar por el que daba sus pasos acompañado de un bastón era el de la ruta estatal 351, donde varios habitantes comenzaron a familiarizarse y sentir curiosidad por el hombre.



Al convertirse en una constante rutina, las personas que tomaban la misma ruta se acercaban para preguntarle cosas, otros simplemente lo saludaban, pero también, estaban aquellos que lo insultaban mientras conducían sus vehículos.



Después de que el tiempo y la edad comenzaron a pasar en su vida, Robinson se mudó a Friendship Ridge, en donde pasó su adultez y vejez al lado de su familia, dejando sus plácidas caminatas nocturnas.

Quien quedó desfigurado en un accidente eléctrico de la infancia y solo salió por la noche para que su rostro no asustara a la gente. pic.twitter.com/wSl0Im4iPD — 𝗵𝗲𝘆 𝗶𝘁❜𝘀 𝗔𝗻𝗱𝘆 👻 (@andy_whats) May 1, 2022

Sin embargo, comenzaron a conocerse versiones respecto a la andura de Robinson. Existían personas que aseguraron verlo caminar por la carretera Koppel-Nueva Galilea, en Big Beaver.



Su rostro y los paseos nocturnos a los que ya estaba acostumbrado desencadenaron una leyenda urbana: ‘Hombre Verde’, dado que su rostro tenía el aspecto de dicho color por las quemaduras que presentó. También fue llamado ‘Charlie Sin Rostro', una historia que sigue latente en los habitantes de Pensilvania.



La muerte de Raymond Robinson y su leyenda eterna

Robinson falleció el 11 de junio de 1985 y, desde entonces, ha habido personas que aseguran verlo todas las noches deambulando por las solitarias calles de Pensilvania. Pero, también existen versiones de aquellos que afirman que el ‘Hombre Verde’ solo aparece en las noches de Halloween, en busca de víctimas. También están los que dicen ver el “fantasma” de Robinson marchando lentamente.

Si bien el aspecto físico de este hombre atrajo las miradas de muchas personas y desató todo tipo de mitos y leyendas, su familia siempre afirmó que fue un hombre bueno y no el monstruo que todos decían. Su infancia fue melancólica y tormentosa por haber perdido la forma de su rostro y, pese a ello, siempre mantuvo el humanismo y el respeto por los demás.



Robinson solo fue un hombre que de niño sufrió un trágico accidente y que de adulto sintió la necesidad de caminar cada noche para sentirse libre de los prejuicios de la gente. Nunca se supo que hubiese cometido atrocidades o que su estado lo haya llevado a los caminos terroríficos de lastimar a alguien.

