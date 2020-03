Charlie Sheen, acusado de abusar sexualmente a un actor

Un nuevo documental que vio la luz este año, producido y dirigido por la estrella de los 80's, Corey Feldman, protagonista de 'Los Goonies' y 'The Lost Boys', señala al famoso actor de 'Two and a Half Men', Charlie Sheen, de haber abusado de su amigo de set, el fallecido actor Corey Haim, durante el rodaje de la película 'Lucas', en 1985.

En ‘My truth: the rape of two Coreys’ (Mi verdad: La violación de los dos Coreys), Feldman relata los abusos vividos por jóvenes estrellas dentro de la industria del entretenimiento, incluidos él y su compañero.



El realizador del documental, además, expuso todo un anillo de pedofilia y señaló, en una entrevista para el programa 'Today', de la cadena 'NBC', que el actor John Grissom, arrestado previamente por otros crímenes sexuales, habría abusado de él en su juventud.



Feldman también recordó, tristemente, las confesiones de su amigo, Haim, quien, a sus 13 años, habría sido abusado por Sheen.

“Esto no es algo que él haya dicho una sola vez al pasar, sino que me ha dio detalles muy específicos", aseguró Feldman en su documental.



Otros testigos que aparecen en la producción también afirmaron que Haim les habló personalmente sobre la violación. Sin embargo, la madre del actor fallecido ha negado los hechos.

En respuesta a estos señalamientos, el vocero de Sheen manifestó, en un mensaje replicado por medios de comunicación estadounidenses, que "estas alegaciones enfermas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto. Insto a todos a considerar la fuente y a leer lo que la madre de Corey Haim, Judy, tiene que decir".



Tendencias EL TIEMPO