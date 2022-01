Para la mayoría, de las personas el hipo es un ataque que suele pasar rápidamente y que, a pesar de ser molesto, no genera preocupación. Sin embargo, este no fue el caso de Charles Osborne, un granjero que tuvo que padecerlo durante 68 años.

Osborne nació en 1894 en la ciudad de Anthon, ubicada en el estado de Iowa, Estados Unidos, y fue reconocido mundialmente por ser la persona que pasó la mayor cantidad de tiempo con hipo ininterrumpido, lo que lo llevó incluso a estar en el libro de los Guinness World Records.



Tras pasar casi toda su vida con estas respuestas involuntarias de su organismo, falleció a la edad de 97 años en el año 1991.



Tumba de Osborne. Foto: Find and Grave: JMeister

¿Cuál fue la causa de su ataque?

Según contó el jubilado granjero en una entrevista a la revista ‘People’ en 1982, todo empezó un día que “estaba colgando un cerdo de 350 libras para sacrificarlo”.

“Lo recogí y luego me caí. No sentí nada, pero el médico dijo más tarde que me rompí un vaso sanguíneo del tamaño de un alfiler en el cerebro”, explicó Osborne.



De acuerdo con el especialista que lo trataba, el doctor Terence Anthoney, el hombre sufrió una afección en una parte del tronco cerebral “que inhibe la respuesta del hipo”, según el medio citado.



Después de este suceso, y a pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible ‘curar’ su hipo crónico. Aunque en un punto de su juventud se convenció que debía vivir así e intentar llevar sus rutinas de manera normal, trabajó como cualquier otra persona, se casó dos veces e incluso tuvo ocho hijos.

Cabe anotar que conoció y conquistó a su segunda esposa cuando ya habían comenzado sus contracciones respiratorias.



Según la misma revista, el estadounidense solo tenía este ataque cuando permanecía despierto, pues mientras se encontraba dormido este ataque desaparecía.



Charles Osborne fue un hombre que duró 68 años con hipo (de 1922 a 1990) #RaFacts pic.twitter.com/ATlr2imG91 — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) July 3, 2018

Dado lo popular que se hizo su caso y la fama que alcanzó, muchas personas intentaron recomendarle múltiples ‘remedios caseros’ popularmente conocidos, como aguantar la respiración, recibir un susto, entre otros.



Sin embargo, nada lograba detenerlo por completo, hasta que un día, en 1990 (un año antes de su muerte), el hipo simplemente desapareció sin explicación alguna.

¿Qué es el hipo?

Los conocidos ataques de hipo, que le pueden dar a cualquier persona, son “contracciones involuntarias del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen y que tiene un papel importante en la respiración. A cada contracción le sigue un cierre repentino de las cuerdas vocales, lo cual produce el característico sonido de «hip»”, explica el sitio web de la Clínica Mayo.

El alcohol, por sus efectos, puede ser factor causante de hipo. Foto: iStock

En casi todos los casos dura tan solo unos minutos y es extraño que se prolongue en el tiempo. De pasar, debe consultarse con un especialista para conocer su causa exacta y tratarla para evitar pérdida de peso y cansancio.

