La vida de un científico es tan curiosa como los inventos y teorías que descubre, o por lo menos así lo fue para Charles Robert Darwin, un inglés conocido por investigar la teoría de la evolución, un estudio en el que argumentó que los seres humanos provienen de los monos, dado que estos dos tienen rasgos muy parecidos. Todo esto lo publicó en el año 1859 el libro 'El origen de las especies'.

Darwin llevaba en su sangre el amor por la ciencia, pues tanto su padre como su abuelo fueron reconocidos en el área, ya que el primero, llamado Robert Waring Darwin, fue un médico muy importante de Sherewsbury, Inglaterra; y el segundo, Erasmus Darwin, trabajó como doctor y escritor de libros sobre salud, como por ejemplo: 'Zoonomia', 'El jardín botánico' y 'El templo de la naturaleza', entre otros.



Para continuar con la jerarquía familiar, Robert Darwin, el padre de Charles, inscribió a su hijo en la universidad de Edimburgo para estudiar Medicina. Sin embargo, la carrera no le interesó, razón por la cual, en 1818, comenzó a estudiar en la Christ's College de Cambridge, según señala el portal del Ministerio de Ciencia e Innovación 'Museo Virtual'.

Culminar una carrera profesional no era del agrado de Charles, y eso era algo que se notaba a simple vista, pues invertía su tiempo libre en cazar animales y montar a caballo. Sin embargo, su estadía en la universidad le permitió conocer a una persona que le ayudó a descubrir lugares nuevos: John Henslow, quien fundó el jardín botánico del distrito de Cambridge en 1831, lo que le generó curiosidad a Darwin sobre plantas y países en el mundo, tanto así que ambos, en ese mismo año, hicieron una expedición a Gales, Reino Unido.



Gracias a John Henslow, Charles se contactó con el capitán Robert Fitzroy, un importante oficial de la marina inglesa que en 1932 iba a emprender un viaje a Latinoamérica, mismo en el que lo acompañó Darwin, ya que en ese entonces los reyes enviaron a estos dos sujetos para hacer nuevos descubrimientos sobre biología y geografía, explicó el portal citado.

El viajero del Beagle

Este es un libro que Charles Darwin publicó en 1839 después de recorrer varios países de Latinoamérica durante su expedición con la marina inglesa. Allí relató todos los momentos que vivió desde 1831 y algunos de sus descubrimientos. Esta obra fue llamada 'El viajero del Beagle' en homenaje al barco en el cual navegaron. Pero, ¿cómo fue el recorrido?

En 1832, el primer lugar al que llegó Darwin fue Salvador de Bahía, en Brasil, donde se sorprendió por la fuerte dominación que existía de parte de los blancos hacia los negros, ya que sus abuelos fueron promotores del abolicionismo de la esclavitud.



De hecho, en su libro escribió la historia de un hombre negro, con quien él quería conversar, pero al ver que él era una persona europea inclinó su rostro y le demostró miedo.

El Río de la Plata​ está formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay. Foto: iStock

“Nunca olvidaré mis sentimientos de sorpresa, disgusto y vergüenza al ver a un hombre grande y poderoso con miedo a recibir lo que pensó sería un golpe dirigido a su rostro", contó.



En ese mismo año, Darwin llegó al río de La Plata, en Argentina. Su primera noche la pasó en una taberna del lugar, ya que allí muchos de sus compañeros marineros y los ‘gauchos’ -quienes eran hombres nativos del país latino-, que se caracterizaban por tener una vida nómada, se emborracharon con él.

"Gran número de gauchos acuden a beber alcohólicos y fumar cigarrillos. Su aspecto es muy chocante: suelen ser fornidos y guapos, pero llevan impresos en la cara todos los signos del orgullo y de la vida relajada; muchos de ellos gastan bigote y cabellos muy largos, ensortijados por la espalda. Sus vestidos de colores chillones, sus grandísimas espuelas resonantes en los talones; sus cuchillos llevados en el cinto a modo de dagas les dan un aspecto muy diferente de lo que pudiera hacer suponer su nombre de gauchos o simples campesinos", escribió Charles en su libro 'El viajero del Beagle'.

La familia de Darwin fue promotora del abolicionismo de la esclavitud. Foto: iStock

Debido a que los 'gauchos' tenían un estilo de vida muy diferente al de Darwin, ya que él era un joven europeo de buena familia y ellos no tenían alguna preocupación más que la de sobrevivir y estar tranquilos, para el científico resultaban de gran curiosidad.



"Las cuatro cosas necesarias para la vida en el campo: pasto para los caballos, agua, carne y leña para hacer fuego. Los gauchos no caben en sí de gozo al ver tanto lujo. Es la primera noche que pasó al aire libre, con la silla de montar como almohada", comentó Darwin en su libro.

Otra de las curiosidades que le generaban los 'gauchos' a Darwin era cómo ellos rozaban una roca sobre otra para utilizarlas en dado caso de guerra.



Un animal que conoció estando en Buenos Aires fue el avestruz, un ave que cazaban los 'gauchos' de una manera muy peculiar, pues varios de ellos la rodeaban para atraparla y ella se volvía loca al no saber cómo escapar. De hecho, Charles Darwin, en sus escritos, las comparó con las partes de un barco: "Parecen como un barco con las velas tendidas".

Al año de recorrer Argentina con los 'gauchos' y por el conocimiento que adquirió gracias a ellos, Charles ya se sentía como un miembro de ese grupo.



"Me he convertido en todo un gaucho, tomo mi mate y fumo mi cigarro y después me acuesto cómodo, con los cielos como toldo, como si estuviera en una cama de pluma. Es una vida tan sana, todo el día encima del caballo, comiendo nada más que carne y durmiendo en medio de un viento fresco, que uno se despierta fresco como una alondra", narró Charles en 'El viajero del Beagle'.

Más allá de las personas que conoció, para Darwin era importante descubrir fenómenos de la naturaleza que nunca había visto, por eso se acercó a Chile, en donde había volcanes y minas que llenaban de curiosidad la mente del científico.



"Descubrí que la mejor forma de explicar mi trabajo era preguntarles cómo es que ellos no sentían curiosidad sobre los terremotos y volcanes, por qué algunas primaveras eran cálidas y otras frías, por qué había montañas en Chile y ni una sola colina en La Plata", escribió Darwin en su libro.

En Ecuador descubrió gran diversidad de animales, tales como las tortugas, las iguanas y la gastronomía que caracteriza a la cultura latina, pues para él fue curioso que las personas comieran aves.



"El ave había sido cocinada y comida antes de darme cuenta y afortunadamente la cabeza, cuello, patas, alas, muchas de las plumas más grandes y gran parte de la piel habían sido preservadas", narró Darwin.



Descubriendo animales, conociendo gente que se convirtió en su segunda familia y viajando por todo un continente en barco, Charles Darwin pasó ocho años de su vida. Por lo tanto, este hombre no solo fue un científico, sino un aventurero.

