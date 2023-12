Charlas que no acaban: la historia detrás del pódcast 'Padre, tierra'

Padre, tierra fue el título de la serie de conversaciones que han sido oídas y comentadas por decenas de especialistas y profanos en el tema de tierras en Colombia y calificadas con notas superlativas. No solo por la lección magistral de Historia Agraria (así con mayúscula), sino por ese encuentro entre una hija joven frente a un padre mayor que se lo sabe casi todo de un problema que lleva sin resolverse muchos años y que es una de las fuentes, si no la principal, de la guerra.



El preámbulo de este experimento fue más bien casual.

Acontecimientos entre festivos y dolorosos hicieron que Canela y Alejandro Reyes se sentaran frente a frente a conversar, no como lo han hecho durante años, alrededor de la mesa del comedor o en la sala o en la cocina de un apartamento con grandes ventanales por los que se aprecia buena parte de Bogotá, sino con micrófonos y un pequeño equipo que coordinaba cada episodio por publicarse.



Ella siempre atenta y curiosa, preparada para esculcar hasta el último rincón en esa memoria privilegiada y adiestrada de su padre, y él dispuesto a compartir su conocimiento y su experiencia, porque la considera la persona más adecuada para entregarle su saber.



Padre-madre



La madre de Canela murió cuando ella tenía cinco años y medio. Alejandro para la época, finales de los años noventa, era una de las personas más amenazadas por guerrilla, paramilitares, sectores armados del establecimiento y otros actores violentos que le colocaban una lápida por sus investigaciones sobre lo que acontecía en el campo y por la elaboración de mapas de la violencia donde cruzaba informaciones de las acciones de la guerra multiforme que dejó pocos rincones libres de violencia y a millones de campesinos sin su tierra. Sería una beca de la Universidad de Notre Dame en South Bend (Indiana, Estados Unidos) la que lo alejó por un par de años de esa zozobra diaria. Alejandro no dudó un segundo en empacar maletas y dejar el país con su pequeña Canela para seguir la vida de padre-madre, con gran independencia, pero al mismo tiempo de muy entrañable cariño.



Esta convivencia, en un ambiente social y cultural extraño, los unió aún más si se puede decir y desde esos años iniciaron charlas que saltaban de lo cotidiano a generalidades y a particularidades de la vida de una pequeña niña con su padre adulto, lector consagrado, intelectual de todas las horas y muy serio, aunque siempre consentidor.



El regalo

Después de dos años regresaron.



La adolescencia de Canela fue “tan dulce como ella es ahora”, dice Alejandro, quien siguió con su actividad de profesor, investigador y asesor ministerial, siempre ocupándose de la tierra colombiana y de todas sus heridas, así como de sus pobladores diversos: la gran mayoría pacíficos y trabajadores frente a violentos que los han expulsado, a sangre y fuego, para ocupar su hábitat y dedicarlo a actividades legales unas veces y la mayoría a ilegales.



Canela terminó literatura y antropología y se dedicó al cine.



En diciembre del año pasado quería regalarle a su padre un presente especial, diferente, como siempre lo ha hecho, y que perdurara en el tiempo, y tuvo “una linda idea”, dice Alejandro, y ella lo rectifica: “La verdad es que fue mi pareja Sebastián Pinzón Silva, basado en deseos expresados por mi padre de incursionar en el mundo de los pódcast y de los youtuber, así que buscamos a un amigo sonidista, Sebastián Payán, y grabamos una entrevista.



Resultado que nos encantó a todos y a mi padre lo dejó muy gratamente sorprendido”, cuenta Canela, y agrega: “Me sentía rara de entrevistadora y de coprotagonista, porque he estado es detrás de las cámaras, así que pasar a ponerme delante y hacer pública una charla padre-hija que ha sido muy íntima, muy personal no me parecía. Sin embargo, como ese regalo de entrevista corta gustó mucho, surgió la idea de hacer varios capítulos para abordar la problemática del campo en las últimas décadas, bajo el mismo formato”.



Y a la par del regalo navideño sucedió que a Alejandro le diagnosticaron cáncer con pronósticos poco halagüeños. Por fortuna, los cuidados con medicina alternativa y su disciplina han derivado en una mejoría, pero en esa época se pensó que esa serie de registros sonoros se convertiría en una especie de legado, como se titula el último capítulo, y prendieron los micrófonos.



El proyecto se lo presentaron a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol), al portal de periodismo Cerosetenta de los Andes y a Jarana Cine, quienes los apoyaron de inmediato. Además de Canela, Alejandro y Sebastián Pinzón, al grupo se unieron de manera oficial Sebastián Payán y Daniela Bohórquez.



Son cinco capítulos con duración de treinta minutos. La entrevistadora derrocha seguridad, agudeza y conocimiento y su entrevistado, curtido profesor, conferencista de casi medio millar de exposiciones en el país y fuera de él se luce por ser concreto y por hacer accesible ese saber acumulado en años de recorrer el territorio, conocer a sus habitantes y a sus expoliadores, reflexionar en solitario y con otros especialistas, sin dejar aspecto alguno sin profundizar.



En palabras de los miembros de la edición número 48 de los Premios de Periodismo Simón Bolívar, entregados el miércoles 16 de noviembre, se trata de “una propuesta estética innovadora que convierte lo cinematográfico en narrativa sonora, entrevista que es ejemplar, además, por sus apuestas creativas al mostrar cómo lo íntimo y personal se teje con la realidad colectiva que es de interés general. El conflicto armado, el proceso de paz y la restitución de tierras, aspectos claves de la actualidad del país se mezclan armoniosamente con los mapas y papeles de la cotidianidad escondidos en esos lazos familiares entre hija y padre, entre mujer y hombre”.

Lo privado y lo público

Y sí, este valioso experimento repetido en el cine más que en audios recuerda, por ejemplo, el largometraje Amazonas de Clare Weiskopf, y algunos otros, sobre todo de hijas cineastas con sus madres que han inaugurado la modalidad de hacer pública su relación privada y que, como en este caso, dan a conocer de manera muy detallada al personaje-padre.



En las constantes charlas de Canela y Alejandro, en sus 28 años de vida, no exentas de divergencias, el padre solía calificar a la hija de ser relativista en algunos aspectos. Sin embargo, nunca ha habido gritos ni grandes diferencias y si, en algunas ocasiones, terminan sin llegar a ponerse de acuerdo, no se distancian ni se enfadan.

“Mi papá viene más de la sociología, de la historia, de la geografía, tiene una visión más realista sobre el conocimiento. Para mí el saber es individual, muy personal y los temas no se resuelven con respuestas únicas”.



Alejandro tercia y dice: “Canela no acepta, con facilidad, verdades sólidas, históricas, pero esta característica la hace una magnífica entrevistadora que me sorprendió desde la grabación del primer capítulo. Preguntas como ¿cuál es la visión que tienen sobre la tierra los afros, los indígenas, los empresarios, los campesinos? ¿Cómo han utilizado la tierra las guerrillas, los paramilitares, los grandes empresarios, los terratenientes, narcotraficantes? Fueron cuestiones que surgieron para inaugurar la serie y que me hicieron concretar visiones generales y particularizar. Esa es una de las grandes virtudes de la serie. No se trató de una entrevista simple, a la ligera”.



Después de editar cada capítulo, Canela se lo dejaba escuchar al padre para que corrigiera lo que considerara pertinente. No hubo correcciones.



“Esa práctica de conferencista le da a uno un entrenamiento formidable para ponerse frente a los micrófonos. Y en mi paso por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), en la Universidad Nacional, uno de los trabajos que más disfruté, tuve la oportunidad de reflexionar a diario la problemática que agobiaba el campo, por la que me cuestionaban no solo los colegas, sino los medios y elaboré un discurso concreto y claro. No podía titubear ni equivocarme”.



Alejandro Reyes Posada comenzó su recorrido por Colombia cuando estudiaba Derecho en la Javeriana, en el tercer año fue secretario privado del ministro de Gobierno y en unas vacaciones, que eran de tres meses, le pidió que lo dejara viajar al Amazonas y a los Llanos Orientales, donde conoció de primera mano la esclavitud a la que eran sometidos los indígenas por parte de los caucheros, y aunque terminó su carrera decidió desde ese momento que no quería ser abogado, sino analista social. Tardó siete años en conseguirlo, cuando se fue a la Universidad de California, a Berkeley, a estudiar Sociología.



Allí llegó con una maleta repleta de experiencia por su trabajo en el Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep), de los jesuitas, donde recorrió otra parte del territorio nacional, y extiende un mapa del país y con orgullo dice que lo conoce palmo a palmo. Treinta de los 32 departamentos de Colombia le son absolutamente familiares.



“Fui siguiendo año por año, entre 1988 hasta 2008, la geografía de expansión del conflicto consultando fuentes múltiples, desde el Laboratorio de Presidencia de la República, donde Camilo Echandía y otros investigadores elaboraron mapas con información precisa, los que reelaboré con información recogida en cada sitio. Hice una separata para este periódico, publicado en Lecturas Dominicales, con Juanita León, que llevó por título ‘La geografía de la violencia’.



“Diría que soy más que nada un colombianólogo que conoce el país y sus habitantes, el único departamento que no he recorrido es Arauca, pero soy experto en los Llanos del Meta, de Casanare, del Vichada, de Guainía”, dice Alejandro.



Uno de sus últimos cargos públicos fue el de asesor del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, donde redactó el proyecto de restitución de tierras y la ley de víctimas.



Y Canela no se queda atrás. A sus 28 años ya ha comenzado a andar por este territorio.



“La primera película la rodé con amigos en La Guajira, fue sobre un entierro wayú, me cambió la vida, estuve muy involucrada con los indígenas, formé una familia con ellos muy grande”.



Y su última película es un documental que acompaña el retorno de la comunidad palenquera de la Bonga, la codirige con Sebastián Pinzón. Viaje de vuelta y peregrinación de toda la comunidad a su terruño, desplazados hace 22 años por los paramilitares, retorno que es conmovedor y que ha ganado ya nueve premios en festivales internacionales y que aún está en cartelera.



Así son estos dos Reyes, sin “coronas reales”, pero disciplinados y estudiosos, y por estos días muy felicitados por su merecido premio.

MYRIAM BAUTISTA

PARA EL TIEMPO