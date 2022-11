Tras la derrota de la selección argentina en la madrugada del martes 22 de noviembre contra Arabia Saudita dos goles por uno, empezó el infierno para el ‘Chapu’ Martínez y su familia, quienes fueron amenazados de muerte a través de redes sociales por fanáticos que los consideran la ‘mufa’ o la mala suerte del equipo.



En las últimas horas se ha hecho viral un video del llanto desconsolado del creador de contenido informando de la situación a su audiencia digital, pues, según informa, los comentarios ya han tomado un tono más fuerte y no solo han arremetido contra él, sino contra su esposa y su hijo, Benjamín, de seis años de edad.

CHapu Martínez y Lionel Messi Foto: Instagram:@chapumartinez

En diálogo con el diario ‘El Clarín’ el creador del tema ‘Quiero la copa, Messi’, explicó que gracias a sus declaraciones hechas en sus historias ha recibido el apoyo de la comunidad digital y de algunos de los influencers más reconocidos del país gaucho.



"Muerto te quiero. No te da vergüenza. Ojalá te maten a piedrazos a vos y primero a tu hijo...", fue uno de los desagradables mensajes que recibió la celebridad en la bandeja de entrada de su cuenta de Instagram y Twitter.



Martínez explicó que los malos tratos de algunos internautas no son nuevos y que la situación empezó con el mundial de Rusia en 2018, cuando lanzó su tema en apoyo a la selección de aquel entonces conformada por estrellas como Messi, Kun Agüero y Maxi López.



"Esto es algo que se creó en 2018 cuando Argentina quedó afuera de un Mundial muy malo de la Selección, y como yo era la cara visible por el video de 'Tráeme la copa, Messi' la gente empezó a echarme la culpa a mí, a decirme que era mufa", aseguró al medio citado.



A partir de ahí quedó ese apodo mal puesto y yo siempre traté de suavizar eso porque sé que el que se enoja pierde... He hecho humor con eso, videos para que la gente se ría, he probado con no hablar más del tema o enojarse y decir que la corten, pero siempre (el cyberbullying) se ha mantenido", agregó.



Así mismo, relató que cayó en un momento de desesperación y ansiedad a causa de las amenazas. Algunas de ellas, bastnate intimidantes, relataban que lo iban a esperar afuera del estadio para “apuñalarlo y enviarlo al hotel muerto”.



"Yo estaba hablando con Grego (Rosello) porque a él también lo habían bardeado un poco, y él estaba con Coscu. Les conté mi situación y les pedí que me recomendaran cómo salir a hablar porque me estaban amenazando y yo no sabía qué hacer. Estaba cansado, perdido y sin rumbo de esa situación", precisó el también influencer.



Su esposa publica comentarios amenazantes

Ante la situación, su esposa, Ariana Sosa, realizó un video en su perfil personal de Instagram en el que mencionó que tomará acciones legales y hará públicos todos los comentarios amenazantes que le lleguen vía Twitter e Instagram. Ella comenta que la situación ya pasó a otros niveles y que la vida de su marido y la de su hijo están en juego en estos momentos.



“Han salido amenazas de que van a matar a nuestro hijo, una criatura de seis años, Yo ya no lo permito más, se cruzaron todos los límites y voy hacer públicas a todas estas personas que no están amenazado”; dijo en un ‘post’.



“Hago responsables a ustedes de cualquier cosa mala que le pueda pasar a Martín (Chapú) en Catar ¿Quien se creen que son? (...) amenazar a una criatura de seis años y los voy a exponer a todos porque me cansé porque todo tiene un límite (...) yo no voy a dejar pasar amenazas de violencia contra mi marido y contra mi hijo”; agregó.



Acto seguido, Sosa mostró los comentarios de absolutamente todas las personas que arremetieron violentamente con comentarios amenazantes contra Martínez y su hijo.



