Chadwick Boseman, el actor nacido en Carolina del Sur, era hijo de una enfermera y un empresario de la industria de la tapicería.



Boseman, quien tenía raíces en Sierra Leona, marcó un hito en el cine al interpretar al rey T'Challa, la 'Pantera Negra', el superhéroe afroamericano más famoso.



Al protagonizar la superproducción cinematográfica, el actor se convirtió en una figura para la comunidad negra y la cinta marcó un antes y un después para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Su carrera empezó con papeles de mediana importancia en series de TV como La ley y el orden o CSI, pero ganó notoriedad al interpretar al beisbolista Jackie Robinson en la cinta '42: La Verdadera Historia De Una Leyenda Del Deporte' (2013). Esto seguido de su papel como el cantante de soul y funk James Brown en 'I Feel Good: La Historia De James Brown'.



Por su fuerza interpretativa trayendo a la vida a estos dos referentes de la comunidad afroamericana, era indiscutible que se adaptaba perfectamente al papel de T'Challa. El heredero del trono de Wakanda, una nación africana ficticia.



Después interpretó a un detective en '21 Bridges' y a un prodigioso músico en 'La madre del blues', esta última que se estrenó de forma póstuma y le mereció varios premios.



Incluso alcanzó a dejar lista la voz de su personaje para la serie animada 'What if...' que se estrenó hace en la plataforma Disney Plus.

Su papel inolvidable en Black Panther

La película, ambientada en el ficticio reino africano de Wakanda, fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Óscar en la categoría de mejor película, y recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.



También ha sido calificada como un hito cultural por su elenco de actores y actrices negros, así como el director, Ryan Coogler.



En vida, el protagonista dijo que la película había cambiado lo que significa ser "joven, negro y talentoso".



Al encarnar al rey T'Challa, participó en otras películas del universo Marvel como Captain America ("Capitán América") o Avengers("Los Vengadores").

Pero su importancia va mucho más allá del reconocimiento. Hasta su llegada a las grandes pantallas como 'Pantera Negra' en 2018, ningún superhéroe afro había logrado una película independiente, además de convertirse en un éxito impulsó a una comunidad que por años ha tenido que luchar por un espacio en el mundo del cine.



Su personaje T'Challa, rey y protector de la tecnológicamente avanzada Wakanda, fue el primer superhéroe negro en la corriente de los cómics estadounidenses, al aparecer en 'Los Cuatro Fantásticos' en 1966, como menciona la 'BBC'.



Boseman no solo aceptó el reto, sino que le añadió fortaleza e incluso el acento africano.



"Hubo un período en el que la gente me preguntaba si el público vería una película con un personaje principal que hablaba con ese acento", dijo entonces. "Me volví inflexible sobre el hecho de que no es verdad", añadió.

La enfermedad que le costó la vida

Chadwick Boseman murió el 29 de agosto de 2020 por un cáncer de colon, tras luchar en privado contra la enfermedad.



El actor nunca habló en público de su enfermedad, pero esta fue diagnosticada en 2016.



Durante cuatro años, su filmografía siguió extendiéndose y no se supo sino hasta su deceso que en muchos de los rodajes él atravesaba fuertes dolores y se sometía a tratamientos.



"Todas fueron filmadas durante y entre incontables operaciones y sesiones de quimioterapia. El honor de su vida fue encarnar al rey T'Challa en Black Panther", agregó la familia de Chadwick en el comunicado que anunciaron su fallecimiento.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, esta enfermedad se caracteriza por la formación de células malignas, cancerosas, en los tejidos del colon, que es la parte más larga del intestino grueso y mide alrededor de un metro de largo.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer colorrectal es el cuarto cáncer más común en la región de las Américas y cada año se registran más de 240.000 nuevos casos y aproximadamente 112.000 muertes debidas a esta enfermedad.

El día que se dio a conocer la noticia de su muerte, las reacciones masivas no se hicieron esperar.



Por ejemplo, la organización de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos, NAAP, elogió a Boseman por "mostrarnos cómo conquistar la adversidad con gracia" y "caminar como un Rey, sin perder el toque común".



También Martin Luther King III, hijo del líder de los derechos civiles de los años 1960, dijo que Boseman fue "un superhéroe para muchos" y la presentadora Oprah Winfrey aseguró que el actor tenía un "alma sensible".

Sus compañeros de reparto y Disney le rindieron homenaje y en la segunda película del superhéroe, 'Wakanda por siempre', su personaje T'Challa también falleció.



En la cinta, el rey de Wakanda fue despedido con una ceremonia tradicional y se entiende que este va dedicado a la memoria de Boseman.

