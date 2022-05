El eterno niño, el más famoso presentador mexicano, Chabelo, reapareció en una entrevista con la revista Caras para sorprender no sólo por su apariencia sino por su estilo de vida a sus 87 años.



Xavier López, Chabelo, dejó la televisión en diciembre de 2015 y desde esa época no se había sabido mucho de él hasta esta entrevista en la que dejó en claro que sigue muy activo y “disfrutando lo mejor de la vida”, según comentó.Karol G pide no usar su imagen: jamás hizo video pidiendo votar por Petro

Nacido en 1935 en Chicago, Estados Unidos, pero criado desde el primer año de vida en Guanajuato, Xavier López Chabelo comenzó siendo menor de edad en la naciente Televisa, primero como ‘todero’ y luego en 1950 en su primera aparición ya con el personaje del niño Chabelo.



Para leer: ¿Una pesadilla? Así es ser novia de Elon Musk, según sus exparejas



En 1967 comenzó su famoso show ‘En familia con Chabelo’, programa que acompañó a varias generaciones de mexicanos todos los domingos a las 7 a.m. repleto de concursos y diversión, el cual duró 48 años al aire hasta diciembre de 2015.

Habla Chabelo a sus 87 años

En entrevista con revista Caras de México, Chabelo reveló que se encuentra “muy bien de salud” y “en el mejor momento, disfrutando de o mejor de la vida”. También contó que sigue viendo televisión a diario: “me gusta mucho el fútbol, las películas y el box”, aunque confesó que extraña las épocas en que “existían más programas familiares”.



No olvide: Pipe Bueno y Alzate se pelean por plata y se culpan en redes



Xavier López es un agradecido de lo que le dio su personaje Chabelo: “me hace sentir muy afortunado, gracias a Chaberlo me encuentro en el recuerdo de las familias mexicanas”, comentó.



Finalmente reveló que se encuentra dedicado a “jugar golf, fútbol y mi pasión (de) siempre (que) han sido las motocicletas”. Su apariencia no es distinta a la que dejó en 2015 en la mente de sus seguidores, lo cual sorprendió a todos. En redes siguen los memes por su supuesta ‘fuente de la eterna juentud’, bromas que el propio Chabelo celebra y aplaude “el ingenio de quienes los hacen”.