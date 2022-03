El músico, presentador y compositor argentino César Escola ha participando en varias oportunidades como juez del reality de imitaciones ‘Yo Me Llamo’. En la última temporada contó con la compañía del cantante de música popular Yeison Jiménez, con quien se rumoraba que no se llevaban nada bien.

Durante los capítulos del reality que estuvieron trabajando juntos con la modelo y actriz Amparo Grisales, tuvieron ciertas discrepancias en cuanto a sus gustos y decisiones con los participantes del programa, por lo que los espectadores asumieron que no tenían una buena relación.





No obstante, Escola habló públicamente de sus colegas cuando estuvo como invitado especial del programa de Youtube ‘Auto Star TV’, conducido por el director y presentador colombiano Andrés Wilches.



Durante ese capítulo, Wilches inició una dinámica de preguntas y respuestas, mediante la cual le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas a su invitado especial, César Escola.



Ante esta propuesta, mientras el presentador conducía su carro, el músico argentino respondió a las preguntas que le hacían los usuarios sobre las polémicas que se vieron durante las grabaciones de ‘Yo Me Llamo’.



Primero, un seguidor preguntó: ‘¿Cómo te aguantas a Amparo Grisales?’, a lo que Escola respondió riéndose: “Ella es una gran amiga y compañera de trabajo. Nos divertimos muchísimo y tenemos una relación muy bonita. La admiro mucho. Yo sé que ella como jurado de ‘Yo me llamo’ tiene una posición y me divierte que sea así”.





Posteriormente, llegó la hora de hablar del otro jurado, Yeison Jiménez, cuando Wilches le preguntó si eran verdad los rumores de que ellos dos no se llevaban bien ni delante ni detrás de las cámaras.



Ante esto, el argentino lo negó y comentó “Al contrario, siempre le presto mucha atención porque Yeison es un artista que tiene muchos sentimientos y percibe la música de una manera tan maravillosa”.



“Sus comentarios son tan apropiados, tan directos y naturales, no se pone en cosas técnicas ni con palabras difíciles”, añadió Escola.



Con los comentarios del músico, los espectadores del reality y seguidores confirmaron que su mala relación con Yeison Jiménez eran solo especulaciones basadas en lo que se veía ante las cámaras, pero que, en realidad, Escola admira y respeta las opiniones de su colega.



