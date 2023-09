'Yo me llamo' se ha vuelto uno de los programas más vistos por los colombianos en las noches. Actualmente, se encuentra bastante avanzado y los jurados que buscan al doble perfecto se ponen más exigentes y no aceptan que los imitadores cometan ni un mínimo error.

En el capítulo número 42, César Escola y Amparo Grisales tuvieron una fuerte discusión luego de la presentación del imitador de Celia Cruz, quien cantó 'Oye como va', de Tito Puente. Él lucia un vestido rojo de lentejuelas y una gran peluca rubia, que, al parecer, no le gustó para nada a 'la diva de Colombia'.



Al finalizar, la manizaleña comentó: "No vi nada sensacional, te escuché desafinada, tomaste unas notas muy graves y ahí te fuiste mal. Ibas en cada frase en caída, siendo un tema tan fácil, hubiera sido maravilloso y más sabroso que si le hubiese metido más nota. En cuanto al movimiento, no tienes lo de Celia”.



Asimismo, Pipe Bueno le dio la razón a la actriz: “Te desafinaste y se te cayeron ciertas notas”. Además, opinó sobre sus movimientos: “Siento que los movimientos no son naturales. No se sienten como adecuados a la forma que lo hacía Celia”.

Luego, Grisales habló sobre su peluca: “Ese peinado, otra vez, con otro color, no más (...) estás dando de lo mismo, no me gustó Celia hoy, yo veo como una foto”.

¿Por qué inició la discusión?

Sin embargo, el maestro Cesar Escola no tenía la misma opinión y salió en defensa del imitador: “Yo veo aquí diversión, me encanta tu entrega (...) Tuviste detalles en los pregones, pero hiciste buen show y entregó el corazón”.



En ese momento, Amparo Grisales le refutó: “Si tú lo dices. No le escuchaste la desafinación (…) entonces no estuvo desafinada, muy bien, maestro”. Además, añadió:

“Dijiste detallitos y fueron muy contundentes (…) o mismo de siempre, lo mismo de siempre (…) el bailaito es lo mismo. Para mí fue lo mismo de siempre”.



Pero la discusión no terminó ahí, pues Escola mencionó que ningún participante había hecho sus vestuarios y que era algo que se le tenía que reconocer y le preguntó al imitador si había hecho su vestido para esta presentación.

“Me regalaron la tela en la escuela, les agradezco mucho porque no tenía vestuario para esta semana y lo terminé en dos días”, expresó el imitador, Joseph Sanz.



Esto molestó aún más a la actriz, quien concluyó diciendo: “¿Y qué? ¿Eso la hace el doble perfecto? No la hace el doble perfecto”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

