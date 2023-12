César Escola habló de sus emprendimientos y cómo superó la pandemia

El músico César Escola es conocido por su participación como jurado en el programa de televisión 'Yo me llamo', que acabó el pasado 11 de diciembre, en el que junto a Amparo Grisales y Pipe Bueno debían encontrar al doble prefecto de algún artista.



Recientemente, el también llamado 'Maestro' Escola, estuvo en una entrevista junto a Laura Acuña en 'La sala', una sección para el canal de YouTube de la presentadora en la que lleva a figuras reconocidas en el mundo del espectáculo y la farándula.

Así es como César Escola enfrenta los desafíos económicos



Durante el diálogo la también modelo recordó sus inicios en la pantalla chica con el programa de televisión 'Fuera de lugar', en el cual también trabajaba César Escola como uno de los que se encargaban del apoyo musical en la producción. Sin embargo, Acuña mencionó unas duras palabras que alguien le había dicho sobre 'el maestro'.



"A mí me dijeron muchas veces: 'algún día se le va a acabar el cuarto de hora', pero '¿cuánto dura a uno el cuarto de hora?' Me decía Jota, lo que uno quiera", contó la presentadora. Tras eso, le preguntó a su invitado cuál era el secreto para estar vigente en la televisión durante tantos años.



A lo anterior el 'Maestro' respondió: "mira, yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y mientras yo no esté trabajando no tengo cómo darle de comer a mi familia".

El programa es uno de los más vistos en las noches colombianas. Foto: Captura de pantalla video Caracol TV

Por lo cual, él estuvo trabajando detrás de cámaras como "coach músical" en algunas de las producciones como 'La voz kids', 'La descarga' y 'A otro nivel'. Luego, recalcó que a pesar de no estar en el ojo público con esos programas, le gustaba lo que hacía, ya que podía descansar y el televidente ve a nuevas caras durante un año.



Adicional a esto, recalcó que también tiene una empresa llamada 'Kilombo', que "es un estudio de contenidos de audio y música", en la que se encarga de componer las melodías que se utilizarán para diversos medios de comunicación e incluso eventos culturales.



La pandemia del Covid-19 afectó su situación económica



La pandemia del Covid-19 fue un desafío para muchas personas, al afectar algunos negocios como los establecimientos de comida, debido a que no podían abrirse para evitar los contagios, lo cual también afectó la vida económica de algunos famosos, entre ellos César Escola.



En la entrevista con Laura Acuña, el músico explicó que durante ese tiempo tuvo que buscar otro tipo de ingresos: "Llega la pandemia, no había trabajo y me puse a hacer empanadas", por lo que se considera un "todero", lo que quiere decir que busca la solución ante cualquier adversidad a la que se encuentre.



"Cuando tienes que darle de comer a tu hijo y cuando tienes que pagar las deudas, yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, le apunto siempre al 200 por ciento, al 300 por ciento, para que las cosas no me queden de manera mediocre", expresó Escola.

La Sala De Laura Acuña T31 E3

