César Escola grabó 'objeto extraño' en El Dorado, ¿ovni en Bogotá?

En un video compartido en las últimas horas en sus redes sociales, el presentador argentino César Escola, reconocido por hacer parte del jurado de 'Yo me llamo', mostró el 'objeto extraño' -tal y como él lo calificó-, que captó mientras grababa con su celular el aterrizaje de dos aviones.



El evento ocurrió el viernes 26 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El músico argentino aclaró que no se trataba de una broma y que ponía el material a disposición de las autoridades.

En su publicación, César Escola empieza explicando el contexto en el que capturó el video: según relata, estaba esperando a que despegara el avión que abordaba, el cual iba rumbo a la ciudad de Rionegro (Antioquia).



"Cuando estábamos en la cabecera de la pista de El Dorado, tuvimos que esperar a que aterrizaran dos aviones, como es normal cuando uno toma un vuelo. Para molestar con mi nuevo celular, me puse a grabar el aterrizaje de dos aviones", relata el músico argentino.



Al grabar la segunda aeronave, decidió revisar el material resultante. "En un momento, mi ojo de haber trabajo en televisión detectó algo... algo raro. Entonces me puse a buscar en cámara lenta. Y quiero que ustedes opinen y saquen sus conclusiones de esto que vi y que registré con mi celular".



En la publicación, se puede ver el material captado por Escola a velocidad normal. Luego, aparece una repetición a velocidad más lenta. Mientras tanto, el argentino pide prestar atención a un objeto que, en la pantalla, se ve pasar de derecha a izquierda. Él recalca la alta velocidad con la que se mueve el elemento en comparación con el avión que está aterrizando, el cual parece casi estático.



Escola, posteriormente, muestra una imagen congelada más cercana del elemento que llamó su atención. "¿Qué será?, pregunta el músico y presentador, quien también aclara que no está bromeando ni haciendo un chiste. Dice, además, que le gustaría saber qué opinan las personas que ven el video y, "sobre todo, qué opinan las autoridades oficiales".



Finalmente, el presentador argentino expresa que, en caso de que las autoridades lo deseen, pone a disposición el video original que captó en el aeropuerto.



La publicación está acompañada de dos pregunta en su descripción: "Objeto extraño en EL Dorado? Me ayudan a entender?" Escola, además, añadió las etiquetas "#ovni #ufo #ovnieldorado #misterio".



A propósito de la publicación, internautas han comentado mostrando su sorpresa ante el objeto que aparece en el video. Otros han afirmado que 'le creen' al presentador e, incluso, se han aventurado a decir que efectivamente se trata de un ovni (objeto volador no identificado).



Hasta el medio día del domingo 28 de noviembre, el video en TikTok ya sumaba más de 600 mil reproducciones luego de 16 horas desde su publicación.



