Álvaro Lemmon, quién interpretó al ‘Hombre Caimán’ en ‘Sábados Felices’ durante 45 años, se hizo viral en la mañana del 4 de febrero cuando un influencer grabó un video en el que se le veía al actor como vendedor ambulante en las calles de Santa Marta.



El influencer Jimmy Humor decidió invitarle a un almuerzo y le hizo algunas recomendaciones para dejar de vender bolsos y apostarle al contenido digital por redes sociales. Le dijo a Lemmon que a través de las redes podía volver a conectar con el corazón de los colombianos que por tantos años lo han visto en televisión.

Al hacerse viral el metraje, varias figuras célebres dijeron que lo apoyarían para salir del trabajo como vendedor ambulante. Por ejemplo, el abogado Abelardo De La Espriella y el empresario barranquillero Christian Daes expresaron que están dispuestos a tenderle una mano.



Abelardo De La Espriella propuso hacer lo que él llamó un Caimanotón en su cuenta de Twitter: “Esta historia me parte el corazón: no es justo que después de haber entregado tanta alegría y momentos felices, el Hombre Caimán esté pasando afugias económicas. ¿Qué dices mi brother @ChrisDaes, hacemos una “Caimanotón”?", escribió.



A lo que Daes respondió en otro trino: “El hombre caiman que se comunique con cristina posada en nuestra @FunTecnoglass @CristinaPosadaD una gloria nunca puede terminar sin el amor que se merece”.

Esta historia me parte el corazón: no es justo que después de haber entregado tanta alegría y momentos felices, el Hombre Caimán esté pasando afugias económicas. ¿Qué dices mi brother @ChrisDaes, hacemos una “Caimanotón”? (A.D.L.E) #QuieroAyudarAlHombreCaimán @RevistaSemana pic.twitter.com/QtG9CDtoUK — DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) February 4, 2022

El hombre caiman que se comunique con cristina posada en nuestra @FunTecnoglass @CristinaPosadaD una gloria nunca puede terminar sin el amor que se merece — Christian Daes (@ChrisDaes) February 4, 2022

Sin embargo, no todas las respuestas han sido en apoyo al actor y comediante de ‘Sábados Felices’.



César Corredor, quien interpretaba el personaje de ‘Barbarita’ en el programa de comedia, escribió en los comentarios de la noticia publicada en la página de Facebook de ‘Revista Semana’, que Lemmon estaba buscando generar lástima en redes sociales.



“Esto es una farsa, no es cierto que Álvaro Lemmon haya sido echado del Canal Caracol”, fue el inicio del mensaje que dejó el humorista.



“Él es pensionado y si malgastó sus ahorros en mala administración personal es su problema, pronto sacaremos un comunicado los excompañeros aclarando muchas cosas. Es indignante que Álvaro se preste para hacer ridículos y victimizarse de esa forma para ganar un like, qué triste ver como deja al gremio y a un canal que le dio la oportunidad de mostrarse y siempre le pagó su sueldo. Mal hecho Alvarito, muy mal hecho”, manifestó corredor en la red Facebook.

César Corredor, compañero de Álvaro Lemmon en 'Sábados Felices', lo criticó en Facebook. Foto: César Corredor en Facebook de Revista Semana

Pero su antiguo compañero no sería el único en señalar que las condiciones en las que encontraron a Lemmon no tienen sentido.



Otros comentarios de los internautas en la publicación especulan que, al parecer, puede tener ahorros guardados o que no se quiere deshacer de algunos bienes, como carros, que le darían mayor liquidez y lo sacarían de la necesidad.



Por el momento, el ‘Hombre Caimán’ no ha respondido a las recientes acusaciones.

