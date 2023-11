César Bono, recordado humorista mexicano, pide ayuda: mujer lo quiere despojar su casa

César Bono es un actor, comediante y actor de doblaje mexicano, conocido por hacer la voz para el doblaje latino de 'Mate' en la película Cars.



En días pasados, Bono acudió a las redes sociales para denunciar una delicada situación, según su testimonio, una mujer estaría intentando dejarlo sin una de sus propiedades.



La mujer que fue identificada como Jessica Rivera López, trabaja en el IMSS y tendría un contrato de arrendamiento y se ha negado a pagarle el alquiler en lo corrido del 2023.



"Jamás le pedí yo que fuera la forma de pago, yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre, me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo", asegura César Bono.



Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

Adicional a esto, el actor denuncia que, en repetidas ocasiones le ha pedido que desaloje la vivienda, pero ella se ha negado a salir del domicilio y por eso pide ayuda a sus seguidores.



"Yo sé dónde vive la mujer, yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública", agregó.



César Bono aseguró que en el pasado el caso fue llevado ante las autoridades y, aunque ganó el caso, la mujer se ha negado a desalojar.



"Gané el pleito y me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que, no se por qué razón, se fue en contra de la decisión del otro juez y seguimos en pleito".



¿Qué dijo el IMSS sobre su supuesta trabajadora?

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que esta mujer no pertenece a su plantel y que apoyan al actor.



"El IMSS es sensible a la querella del actor. Se precisa que la persona a la que hace referencia no es trabajadora de este instituto y condenamos lo ocurrido con César Bono", se lee en el comunicado.

