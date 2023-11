César Bono dice que mujer que no le paga arriendo anda en Colombia y lo amenazó

Hace unos días se hizo viral la denuncia que interpuso el actor mexicano César Bono a la mujer que él asegura se apoderó de su casa al incumplir el contrato de arrendamiento y negarse a pagar el alquiler de la vivienda en lo corrido del 2023. Además de esto, la inquilina no ha querido dejar la propiedad.



Tras hacerse popular el caso en redes sociales, César Bono dio una entrevista al programa ‘Ventaneando’ del medio mexicano ‘Azteca’, en la que reveló que la mujer con quien lleva la disputa legal amenazó con secuestrarlo, lo que lo hace temer por su integridad y vida.

Según cuenta el actor, Jessica López Rivera tomó una postura hostil cuando él inició el proceso legal para tener su casa de regreso, llegando en un punto a proclamar una amenaza en su contra en el juzgado donde se estaba llevando a cabo el caso judicial.

“Ella alguna vez dijo que yo necesitaba un levantón, que, según tengo entendido en el argot de los delincuentes, un levantón es que te secuestren”, comentó el actor en la entrevista.



Gracias a todos por su apoyo. Sigamos insistiendo para que Jessica López Rivera recapacite, pague y se vaya de mi casa 🙏 pic.twitter.com/SxbQhC30Pu — César Bono (@cesarbono) November 23, 2023

“Ella sí me amenazó en un juzgado, dijo: ‘Este necesita un levantón’, como diciendo a ver si no le mandó a hacer algo”, añadió en la denuncia pública que estaba ejerciendo en el programa.



También señaló que la actual deudora morosa se encuentra vacacionando en Cartagena y espera que su regreso a la ciudad mexicana sea el detonante para devolverle su inmueble y cortar de raíz la relación judicial que los atañe.

“La señora está en Colombia por el momento, en bikini, en Cartagena, en un viaje que seguramente le pagué yo con la renta que no me ha pagado. Va en contra de una persona de la tercera edad”, informó el también comediante.



Finalmente, Bono hizo un claro énfasis en el estado de su salud y como este no le permite tener la facilidad y agilidad para desplazarse hasta la propiedad y reclamar lo que por ley es suyo, dejando claras sus intenciones de heredar el patrimonio que adquirió a través de los años a sus familiares cercanos.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

“No tengo que ir a ningún lado, en primer lugar por mi edad y luego por el problema cardiovascular que tuve. Al tener problemas de movilidad yo no puedo asistir, esto lo está llevando un abogado. Lo que quiero es que salga de mi casa, que sea un patrimonio para mis hijos, mis nietos y no para esa señora que no es de mi familia”, finalizó el intérprete de ‘Mate’ en ‘Cars’.



César Bono es la voz de 'Mate' en 'Cars'

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO