En redes sociales nos podemos encontrar a diario con todo tipo de contenidos de interés general, encontrando desde consejos de compras, de limpieza hasta finanzas personales.



Entre ellos, un influenciador llamado Sebastián Suárez, quien tiene cerca de 24 mil seguidores en Instagram y más de 712 mil en TikTok, es conocido por su contenido de finanzas e inversión, explicado de tal forma que cualquier ciudadano de a pie lo pueda entender fácilmente, además de dar todo tipo de tips y consejos financieros.

Hace poco, el creador de contenido, que es autor del libro 'El Irreverente', compartió un video en el que intenta ‘probar la pobreza’ utilizando como referencia la cerveza. “Ustedes son conscientes que en los años 90’s una cerveza valía 100 pesos en una tienda?”, comienza diciendo.

Luego, lanza un duro cometario: “En este video quiero que nos demos cuenta que en más de 30 años seguimos siendo igual de pobres que en el momento de mayor conflicto colombiano en la historia, pero que los hechos hablen por sí solos”.



A continuación, Suárez hace referencia a un artículo del archivo de EL TIEMPO, que data de enero de 1992. Allí, se informó del alza del precio de la cerveza por el alza en el valor de los peajes.



En dicho artículo se indicó que, en Bogotá, al terminar el año 1991, una cerveza costaba entre 110 y 120 pesos en las tiendas, pero que luego del ajuste de 1992, el precio oscilaba entre 124 y 135 pesos.



Teniendo esto en cuenta, el influencer indicó que -en promedio- una cerveza podía costar 130 pesos la unidad. “Mientras leía ese artículo, pensaba: ‘Es un precio buenísimo, prácticamente ilusorio’. Sin embargo, creo que lo correcto no era eso, lo correcto era compararlo con el salario mínimo de ese momento, y es lo que vamos a hacer”.

Midieron el poder adquisitivo de los colombianos con la compra de cerveza. Foto: iStock

Ante esto, Suárez calculó cuántas cervezas se podían comprar con un salario mínimo de 1992, en comparación con el 2023. “Y así es como podemos evaluar la evolución del poder adquisitivo en Colombia”, agregó.



Luego, tomó el valor salario mínimo de ese momento, sin tener en cuenta el auxilio de transporte, que son $65.190 (según información oficial) que dividió entre los $130 del precio de un botella de cerveza. “Y así podemos afirmar que si dividimos el salario mínimo por el precio de la cerveza en 1992, podíamos comprar 501 botellas, para tomarnos más o menos 15 botellas al día”, indicó.



Luego, comparó esa información con la cantidad de unidades de cerveza que se pueden comprar en 2023 con un salario mínimo actual. “Ahí ya tenemos una métrica para poder hacer una comparación con el poder adquisitivo de hoy (...) Opino que es con esos productos tan sencillos que podemos mirar si realmente un pueblo se ha vuelto rico o no y cómo ha evolucionado esa riqueza en el tiempo”.



Luego, procedió a hacer la misma operación con los datos actuales: un salario mínimo de 1’160.000 pesos y lo dividió entre 2.800 pesos que consideró podía costar una cerveza este año. “Nos da la irreverente cantidad de 414 cervezas”, afirmó.



“De los años 90’s a hoy, con nuestro salario mínimo podamos consumir 87 cervezas menos que hace 30 años. O sea, somos 87 cervezas más pobres que en uno de los peores años de Colombia”.



Desde su punto de vista, concluyó que en 30 años, desde la apertura económica, “realmente no hemos sumado absolutamente nada a nuestros bolsillos. 30 años de desarrollo no se han visto reflejados un centavo en nuestros bolsillos cotidianos”, aseveró.



También recalcó que cerca del 60 % de la clase trabajadora de Colombia gana el salario mínimo. “El desarrollo de un país, parte, es cuando la base de la pirámide incrementa sus ingresos”, agregó.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

