Cerveza sin gluten: ¿cómo se fabrica y quiénes pueden consumirla?

En ocasiones, las personas consumen cervezas, una bebida alcohólica que se elabora a base de cereales germinados. Sin embargo, la ingesta en exceso puede causar daños a diversos órganos como el hígado y los riñones. Al igual, riesgo de padecer alta presión arterial, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Antes de iniciar, la Clínica de Cleveland advierte que la bebida no tiene ningún valor nutricional; no obstante, aclara que hay ciertas cervezas mejores que otras por una disminución en sus calorías, azúcares y el nivel del alcohol.



Los expertos señalan que no se recomienda a nadie que se comience a beber, porque puede afectar la salud. Sin embargo, resaltan que busque opciones más saludables. Por ejemplo, las opciones 'ligth' y las que no contienen gluten.

Según Mayo Clinic, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y el triticale. Los alimentos en los que se puede encontrar son los granos, los productos elaborados a base de cereales, malta de cebada, salsa de soja, ciertos aderezos para ensaladas, galletas, entre otros.

Muchas personas acuden a alimentos sin este producto. Según un artículo de 'Healthline', revisado clínicamente por la nutricionista Kathy Warwick, provoca problemas digestivos, obesidad, erupción cutánea, osteoporosis y dolores de cabeza.

¿Cómo se fabrica la cerveza sin gluten y quiénes pueden tomarla?

"Las cervezas etiquetadas como sin gluten no pueden elaborarse con trigo , centeno o cebada", reveló a 'Health' Rachel Begun, nutricionista y experta de vida en Los Ángeles. Estas deben cumplir con los criterios establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El proceso de elaboración puede ser de dos maneras. La primera crearla a partir de cereales que, de forma natural, no contienen gluten: arroz, quinoa, el mijo, el sorgo y el teff.



Según la Federación de Asociaciones de Celiacos España, el otro método es elaborar la cerveza a partir de cereales que sí contienen gluten. Esto se hace mediante un proceso enzimático. Las enzimas pueden descomponer proteínas y carbohidratos en componentes más pequeños.

Existen dos alternativas para fabricar cerveza sin gluten. Foto: iStock

Las personas con enfermedad celíaca no pueden ingerir glúten y, por esta razón, se recomienda alimentos y bebidas sin esta proteína.



De acuerdo con Mayo Clinic, los sujetos con esta afección no pueden comer este elemento, porque desencadena una respuesta inmunitaria que daña el recubrimiento del tracto gastrointestinal.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO