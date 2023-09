A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se ven a varios perros y un gato callejeros resguardarse de las altas temperaturas dentro de un centro comercial en Cartagena.



El hecho causó la emoción y el agradecimiento de los internautas que calificaron la acción de bondadosa y meritoria, por ayudar a evitar que estos animales sufran un golpe de calor.

Este 2023, la temporada de verano está registrando unas temperaturas mucho más altas que los años anteriores. De hecho, la OMS ha hecho un llamado sobre el cuidado de la piel, y las sequías que se avecinan por la ola de calor.



(Le puede interesar: Estos son los países más afectados por la ola de calor, según la ONU).



En las regiones de Colombia, como Cartagena, las cifras han llegado hasta los 34 °c, según el IDEAM, lo que no solo afecta a las personas, sino también a los animales que viven allí.



Por ello, es de gran valor para los internautas que haya establecimientos que puedan brindar un resguardo a los perritos en condición de calle frente al inclemente sol de la ciudad amurallada. Reacción que la misma usuaria que grabó el clip, demuestra.



En su cuenta de TikTok, Ana Torres compartió el emotivo momento donde al entrar al 'Mall Plaza de Cartagena', se encuentra con la particular escena de tres perros y un gato recostados en el refrescante suelo del lugar, que no se percatan ni siquiera de las personas que ingresan.



"Como cuando vas entrando al centro comercial y te encuentras con esto. ¡Qué belleza!, muy tranquilos y frescos, me encanta todo. ¿Quién como ellos disfrutando? Esto es hermoso", menciona la mujer en el video que ya completa las 648 mil visualizaciones.



(Siga leyendo: Ola de calor en Colombia: consejos para cuidar a su perrito o gato de golpes de temperatura).



Ante la muestra de solidaridad de lugar, hubo varios internautas que felicitaron al mismo por su acción, así como enmarcaron que más establecimientos de comercio deberían hacer lo mismo, dadas las altas temperaturas que azotan la región.



"Gracias centro comercial mall plaza Cartagena por cuidar de los angelitos";"Felicitaciones 'Mall Plaza', se volvieron mis héroes"; "El administrador de ese c.c tiene el cielo ganado"; "Según recuerdo les tienen un dispensador de comida y agua" y "Estas son las cosas que deben ser publicadas y así mismo que reciban su reconocimiento", fueron algunas de las opiniones más destacadas en la red china.



Hasta el momento el lugar no se ha pronunciado al respecto sobre el acceso de estos ejemplares, aunque, parece que son visitantes recurrentes del mismo, ya que un usuario mencionó en los comentarios del video que a las afueras del sitio "tienen dispensadores de agua y comida, se alimentan bien".

Consejos para adoptar un perro callejero

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias