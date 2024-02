‘Cena de chicas’: ¿Qué opinan los nutricionistas de esta tendencia alimentaria?

En los últimos meses, se ha vuelto viral un tendencia llamada 'girl dinner', en español 'cena de chicas', en el que las mujeres muestran los alimentos que comen durante la cena.



Por lo general, las comidas que muestran no tienen cocción, algunas comen bodegones de aperitivos con alimentos como queso, pan, fruta y embutidos. Por otro lado, hay mujeres que comen alimentos que se pueden considerar como botanas, tales como un puñado de palomitas de maíz, anillos de goma y trocitos de queso emplatados, entre otros.

Dejando la tendencia de lado, el medio de comunicación 'National Geographic' le preguntó a algunos expertos en alimentos sobre que opinaban sobre las posibles ventajas y desventajas de esta clase de comidas.



La nutricionista Alissa Rumsey le comentó al medio que por lo general estas comidas son conocidas como 'comida de snacks', algo que le parece una opción estupenda. Asimismo, comentó que uno de los beneficios de este tipo de comidas, basadas en tentempiés, son que las porciones son ligeramente más pequeñas.



(Lea también: La aerolínea que anunció que empezará a pesar a los pasajeros junto al equipaje de mano).



"Muchas culturas se limitan a comer sobras o embutidos, o sopa y pan o algo parecido para cenar", explicó Kima Cargill, profesora de psicología que se centra en la alimentación y la nutrición en la Universidad de Washington, Tacoma (Estados Unidos) al medio mencionado. "Lo cual, desde el punto de vista de la digestión, es mucho mejor", agregó.

Por otro lado, Rumsey comentó que por lo general son las mujeres las que se encargan de hacer la comida en los hogares y la 'cena de chicas' puede ser una celebración de la libertad, aunque solo sea por una comida, de esa labor doméstica.



Sin embargo, la experta en alimentación señaló: "Mi mayor preocupación con esto es que muchas de estas 'cenas de chicas' que vemos en las redes sociales no tienen suficiente comida, lo que puede tanto promover como normalizar la alimentación desordenada y la infraalimentación".



(No deje de leer: Ideas de disfraces del Carnaval de Barranquilla 2024 para mujeres, hombres y niños).



Para evitar que esto suceda, aconsejó evitar o dejar de seguir aquellos creadores de contenido que lo hagan sentirse mal o avergonzado de sus hábitos. "Aunque un vídeo no trate explícitamente sobre la pérdida de peso, es difícil no ver la ingesta diaria de alimentos de una persona como una guía para parecerse a ella. Pero lo que funciona para ellos puede no funcionar para ti", sentenció.

Por último, aseguró que una comida sana debe incluir una mezcla de carbohidratos, grasas y proteínas. "Si los tentempiés son una mezcla de alimentos reales (lo que significa que no están enormemente procesados, ni son comida basura), tienen calorías equilibradas y contienen algunas plantas, entonces son una comida", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Alina Lozano y Jim Velásquez, entre lágrimas, revelaron que no vivirán juntos

Año nuevo Chino: ¿cuáles son los colores para atraer la abundancia y la buena suerte?

Habla hombre que lleva 40 años en la Universidad de Antioquia; ¿por qué?