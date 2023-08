Las redes sociales se han convertido en plataformas donde las tendencias y descubrimientos pueden propagarse a una velocidad asombrosa. En este contexto, el creador de contenido conocido como ‘el man de los descuentos’ ha generado un alboroto entre los usuarios al compartir una fuente secreta para conseguir celulares a precios que parecen demasiado buenos para ser verdad.

El usuario de TikTok ha desatado un revuelo al revelar una fuente inesperada para adquirir celulares a precios sorprendentemente bajos. Esta revelación ha cautivado a una audiencia anhelosa de ofertas atractivas en el competitivo mercado de dispositivos móviles, pues asegura que en la página web ‘Clevercel’ se pueden encontrar celulares desde 124.000 pesos en adelante.

La mención de celulares, desde 124.000 pesos y dispositivos iPhone hasta con el 50% de descuento, ha capturado la atención de quienes buscan alternativas accesibles en el mundo de la tecnología móvil, en un mercado donde los dispositivos de última generación suelen tener precios elevados, las ofertas que prometen un gran valor por un presupuesto reducido son irresistibles para muchos consumidores.

El creador de contenido, de forma frecuente, comparte con sus seguidores ‘lichigos’ lugares y páginas web con recomendaciones y grandes descuentos en supermercados, ropa, tecnología, entre otros.

En este video destaca que en la tienda virtual ‘Clevercel’ podrán encontrar: “decenas de celulares, que además tienen garantía hasta de 12 meses y tienen la posibilidad de adquirirse a crédito”.



Cabe resaltar que estos dispositivos son de segunda mano, sin embargo, el hombre asegura que “si se comparan con celulares nuevos, es casi imposible darse cuenta de que ya están usados”.

Algunos dispositivos tienen hasta el 60% de descuento Foto: istock

“Ya he comprado en esa página y la recomiendo”, “que tiemblen los precios, apenas se subió el video, invocó un terremoto”, “qué emoción, celulares a 140.000 pesos”, “cuando me llegó el mensaje del lichigo ya no había equipos económicos”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

