En el programa de televisión llamado ‘Lazos de sangre’ se presentan a las familias de personas importantes, e incluso, famosos influyentes en España, quienes por medio de entrevistas y testimonios cuentan sus historias.

(Lea también: ¡Julio Iglesias cumple 80 años! 400 famosos lo aplauden).

Recientemente, la producción dio su nueva entrega, la cual estuvo dedicada a Julio Iglesias, en esta no solo hablaron de su carrera musical, sino también de las diferencias que tiene este artista con su hijo, Enrique Iglesias.

Al parecer fueron unos 10 años, en los que los cantantes no tenían ningún tipo de relación, pues se habrían separado por rivalidades y celos entre ellos.

El secuestro por parte de la banda terrorista ETA a Iglesias Puga, abuelo de Enrique Iglesias, causó que sus padres, Julio Iglesias e Isabel Preysler, tomaran la decisión de llevarlo a él y a sus dos hermanos a Miami. Por lo cual dejaron atrás sus vidas en Madrid.

(Siga leyendo: Enrique Iglesias revela su ritual secreto antes de salir a un escenario).

"Mi padre no quiso que viéramos que era un mujeriego y compró una casa al lado de la suya para nosotros", afirmaron Chabelí y Julio José, hermanos del intérprete de ‘Súbeme la radio’.

Por esto Julio y Enrique Iglesias no podían verse

Los hermanos del intérprete de ‘El perdedor’, recordaron que su abuela Elvira Olivares, a quien apodaban como ‘La seño’, fue quien ayudó a impulsar la carrera de Enrique Iglesias. Esto porque el cantante no quería pedirle prestado dinero a su padre para lanzar su primer sencillo.

Por esto la mujer le dio los 500 dólares que solicitaba para grabar ‘Si tú te vas’, en ese entonces, ella era la única que conocía cuáles eran los proyectos que el artista tenía en mente. Cuando Julio Iglesias se enteró de que su hijo había iniciado su carrera musical a sus espaldas, no dudó en llamarlo.

(De interés: Julio Iglesias cumplirá 80 años y más de 450 famosos se unen para darle un gran regalo).

"Tuvimos una pelea por teléfono. Me dijo: 'Por qué haces esto’, 'tú estás loco', 'por qué has hecho esto sin decirme nada', 'yo soy el que sabe sobre esto', 'no vas a conseguir nada sin mí'. Me peleé con él, hice las maletas y me fui de casa", aseguró Enrique Iglesias.

Desde que Julio Iglesias se dio cuenta de que “el nuevo latin lover” era su hijo, comenzaron las rivalidades entre ellos, ya que el artista sentía celos de él, esto de acuerdo con uno de los testimonios que se presentaron en el programa.

¿Padre e hijo hicieron las paces?

En el programa, Julio José atribuyó que su hermano al ser “guapo, simpático y una persona maravillosa” se ganó al público norteamericano, lo que le dio paso a tener el éxito del que goza hoy en día.

Asimismo, agregó que su padre le comenta todos los días que se siente muy orgulloso de todo lo que ha logrado su hijo en su carrera. De igual manera, resaltó que su papá es un competidor nato que busca ser el número uno siempre.

A su vez, su hermana Chabeli afirmó: “No estoy segura de si a mi padre le molestó que Enrique no le contase sus planes, lo que sí sé es que mi padre está orgullosísimo de él y de que los dos se quieren muchísimo”.

Uno de sus encuentros públicos, fue cuando el hijo de Julio Iglesias fue a uno de sus conciertos en Marbella, allí se mezcló entre el público y calmó los rumores de la rivalidad que tenía su padre.

Enrique Iglesias decide emprender su carrera musical a espaldas de sus padres. Esto inspiró peleas y celos por parte de Julio Iglesias. #LazosJulio https://t.co/qFcpdCaVYo pic.twitter.com/aXLCjpy2yR — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) September 19, 2023

¿Enrique Iglesias es el mejor artista latino de la historia?

Más noticias en EL TIEMPO

La condena a la que se enfrentan colombianos que regresan a EE. UU. tras ser deportados

Atención: atentado a estación de Policía en Timba deja dos personas muertas

Esta es la profe Stella, víctima de atentado en estación de Policía Timba, Cauca

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO