Celine Dion es una cantante canadiense, conocida en el mundo artístico por interpretar sencillos con una poderosa voz y una técnica vocal inigualable. Dion se caracteriza por cantar en diferentes idiomas, entre ellos, inglés, francés y español, gracias a esto es denominada como una de las mejores de todos los tiempos.



Hace exactamente 6 horas esta artista ha dado una fatídica noticia para sus fans, pues ha cancelado toda su gira mundial, en la se incluían 42 fechas, ya que sigue luchando contra una rara e incurable afección neurológica, llamada síndrome de persona rígida, la cual fue detectada a finales del año pasado.

Facebook Twitter Linkedin

Celine Dion sigue con problemas de salud y no podrá asistir a las 42 fechas de su gira mundial. Foto: Instagram: @celinedion

(Tenemos para usted: El poder perdurable de Celine Dion en Quebec).

La mujer, de 55 años, transmitió el comunicado por medio de su Instagram y les dijo a sus fans, que lamentaba mucho no poder hacer su gira y que una vez más los iba a decepcionar.



“Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%. No es justo para ti seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente listo para volver al escenario nuevamente. Quiero que todos sepan, que no me rendiré... ¡Y no puedo esperar para volver a verlos!”, manifestó la famosa realmente devastada por medio de su cuenta oficial.



Se sabe que la enfermedad que posee la canadiense causa espasmos musculares graves y constantes que han estado impidiendo el actuar con normalidad de la intérprete y por ende decidió poner primero su salud que la felicidad de muchos por verla.

(Siga leyendo: ¿Quiénes son las mujeres más ricas del entretenimiento?).

Además, en su publicación Celine compartió la lista completa de todas las fechas canceladas en donde se veían países como Dinamarca, Inglaterra, Bélgica, Francia y muchos más. También agregó algo muy importante para todas las personas que compraron las entradas, pues expresó que el dinero de los tickets será reembolsado por los lugares oficiales de compra.



"Las entradas compradas para las cuarenta y dos fechas canceladas se reembolsarán a través del punto de venta original. Para más consultas sobre boletos u opciones, los poseedores de boletos deben comunicarse con su punto de compra original", dijo el equipo de la de la cantante.

(Tenemos para usted: Tokio Hotel: estas son algunas de sus canciones más escuchadas en YouTube).

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Premios Nuestra Tierra 2023: estos son los mejores vestidos de la gala

Este es el cartel de lujo que traerá el Festival Cordillera 2023, en septiembre

Ariana Grande pide que no elogien su delgadez: 'Hay muchos tipos de belleza'