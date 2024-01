Celine Dion: ¿quién fue Brigitte Dion, la sobrina fallecida de la cantante canadiense?

La cantante Celine Dion, conocida por el tema 'My heart will go on', canción sonora de la película 'Titanic', atraviesa un difícil momento por la perdida de su sobrina, Brigitte Dion, quien falleció a los 51 años, por un trágico accidente el pasado 29 de diciembre.

¿Quién era Brigitte Dion?

La vida de Brigitte Dion se apagó por un trágico accidente automovilístico que tuvo lugar en Saint Thomas, en la provincia canadiense de Quebec. Según medios internacionales, la mujer estaba en camino a comprar algunas cosas, pero se percató que había olvidado algo en su casa y regresó.

A los 51 años falleció la sobrina de la cantante canadiense. Foto: Facebook: @kimcantindion

A los 51 años falleció la hija de Clément Dion, hermana mayor de la cantante. La noticia habría afectado a toda la familia de la intérprete de 'It's all coming back to me now'. Incluso, la hija de Brigitte, Kim Cantin Dion, se pronunció sobre la repentina muerte de su madre.

Aunque no se conocen muchos detalles sobre la vida de la sobrina de Celine Dion. Según las palabras de su hija, "fue una madre amorosa y dedica" que solía disfrutar de pasar tiempo con sus seres queridos.

A través de su cuenta de Facebook, la mujer se pronunció sobre la profunda tristeza que invade a todos aquellos que conocieron y amaron a Brigitte, y el desgarrador momento que afrontan.

La hija la describió que era una madre amororsa. Foto: Facebook: @kimcantindion

En la publicación compartió varios momentos de su vida. Una de las fotos cuando su mamá se encontraba en la sala de parto y dio luz a ella. Otros momentos, con personas cercanas y la sonrisa que inundaba en cada imagen.

“Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma, pero no tengo las palabras. Por favor, perdóname, ellas van a volver. Prometido. No puedo creer lo que está pasando. Estoy confundida mamá. Eras todo para mí. Su energía, su risa loca”, escribió Kim Cantin Dion.

"Mira que hermosa es mi mami. Porque eras mi madre todo para mí. Solo mío (...). Su energía, su risa loca, oh, cómo te escuchamos desde lejos", agregó a la publicación.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el diario 'Journal de Montréal’, la mujer perdió la vida de manera trágica en un accidente automovilístico, el pasado 29 de diciembre. El accidente surgió sobre las 18:15 horas de ese viernes.



Brigitte Dion había salido de su casa para comprar unas cosas; sin embargo, en el trayecto olvido llevar algo y regreso a su vivienda. Durante el camino de vuelta, el vehículo que conducía se salió del carril, por razones que aún no han sido esclarecidas.



En ese instante, ella acabó en la dirección contraria y colisionó con otros dos coches, lo que provocó el accidente que le cobro la vida.

