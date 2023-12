Celine Dion padece síndrome de la persona rígida: ¿cuáles son los síntomas y secuelas?

La reconocida cantante Celine Dion, célebre por su tema 'My heart will go on' de la película Titanic, enfrenta un difícil desafío de salud tras ser diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida. Esta condición ha impactado significativamente su carrera, forzándola a suspender varios proyectos, incluida su música, para gran tristeza de sus seguidores.



El síndrome de la persona rígida es una afección que incide directamente en el sistema nervioso central, provocando la inmovilización muscular y espasmos, especialmente en el tronco y abdomen. Como resultado, los músculos se endurecen y aumentan de tamaño, extendiendo el dolor a otras áreas del cuerpo.



Los daños se centran principalmente en el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos. Según el Centro de Enfermedades Genéticas y Raras de Estados Unidos, este síndrome genera síntomas como posturas anormales, rigidez muscular, sensibilidad al ruido o al tacto, caídas frecuentes, parálisis cerebral y epilepsia.



Además, el síndrome afecta más comúnmente a las mujeres y está asociado a condiciones como la diabetes tipo 1, cáncer y problemas en órganos como pulmones, riñones, tiroides y colon, así como a quienes sufren de linfoma Hodgkin.



Este diagnóstico ha llevado a Dion a enfrentar síntomas como fallas en las cuerdas vocales, que le impiden actuar en el escenario, tal como informó su hermana Claudette.



Las personas con este síndrome suelen reducir sus actividades diarias para cuidar su salud y, en muchos casos, requieren asistencia para tareas cotidianas. Aunque no hay cura, el tratamiento incluye ejercicios de fortalecimiento muscular y medicamentos para aliviar el dolor, adaptados a cada paciente.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universaly contó con la revisión de la periodista y un editor.