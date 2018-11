Celine Dion lanza ropa sin identificación de género para niños

Esta semana la cantante y empresaria canadiense Celine Dion anunció en su cuenta de Instagram su incursión en el diseño de moda infantil con una colección unisex que, dice, busca terminar con los estereotipos del color rosa para las niñas y el color azul para los niños.



La colección, que ya está a la venta, lleva el nombre 'Celinununu' y tiene como base los colores blanco, negro y gris. Esta iniciativa es el resultado de un trabajo en conjunto de la cantante con la marca israelí Nununu para que los menores, explica, se desarrollen libremente.



“La moda tiene el poder de moldear las mentes de las personas. Inspira a tus hijos a ser libres y encuentra su propia individualidad a través de la ropa”, aseguró Dion en un comunicado.

El anuncio en su cuenta de Instagram estuvo acompañado de un video, en el que la intérprete de la emblemática 'My Heart Will Go On' aparece en una sala de incubadoras donde los niños, vestidos de color azul, están separados de las niñas, quienes están vestidas de color rosa.



En un momento del video, Celine Dion esparce purpurina en la sala y la ropa de colores, así como los símbolos que distinguen entre niños y niñas, desaparecen. Acto seguido, los menores visten prendas de color blanco y negro, con estampados de estrellas. La colección 'Celinununu' cuenta con todo tipo de prendas de corte urbano, con camisetas, vestidos, pantalones, bodies para bebés y también zapatos y mantas.

Sobre los diseños de las prendas, en el sitio web de la colección se pueden apreciar piezas con estampados de letras, cruces, estrellas y calaveras. Otras, entre tanto, tienen frases como 'New order' (Nuevo orden, en español).



El lanzamiento de esta colección de ropa viene acompañado de una campaña con la cual la cantante, dice, espera se despierte “un diálogo sobre la igualdad”. “Cría a los niños y a las niñas del mismo modo” y “Los niños y las niñas necesitan aprender cómo pensar, no qué pensar” son algunos de los mensajes que la campaña se propone impulsar.



