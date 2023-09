El programa de imitación, ‘Yo me llamo’, sigue en su etapa de presentaciones individuales. De los nueve participantes que se presentaron en la noche del lunes 4 de septiembre, uno de los actos que recibió mejores comentarios por parte de los jurados fue el de ‘Celia Cruz’.



El imitador se presentó con la canción ‘Que le den candela’, luciendo una abombada peluca rojiza y un vistoso vestido alusivo a la bandera de Cuba, y su presentación logró ‘erizar’ a la jueza Amparo Grisales.

El show estuvo lleno de baile, coreografías, carisma, alegría y ‘azúcar’, lo que conquistó tanto al público como a los jurados, que no paraban de bailar.



“Te felicito. Hubo algunos detallitos en algunas notas (que pudieron mejorar), pero en general estuvo muy, muy bien”, dijo César Escola, quien, tras mover sus hombros al ritmo de la canción, fue el primero en hablar.



Luego de halagar la presentación, el jurado dijo que le encantaba el vestuario, a lo que el concursante respondió que lo había terminado hacía dos días.



“Cuando dices ‘lo terminé’, ¿(te refieres a) tú al frente de la máquina?”, preguntó incrédulo Escola, a lo que ‘Celia’ respondió: “Claro, yo traje mi máquina al hotel y me puse a darle”. Ante esta revelación, el público aplaudió y los jurados quedaron sorprendidos.



Después, Amparo Grisales le preguntó por los avances en el acento cubano, a lo que ‘Celia’ respondió que estaba trabajándolo y que ya se había aprendido un par de palabras propias de la jerga, como el saludo ‘Asere, ¿qué bola?’, o el término ‘quemao’ para hacer referencia a las personas con mucho conocimiento de un tema.



Para cerrar las intervenciones, Grisales le pidió que consiguiera otra peluca, pues la rojiza abombada “ya la tenía aburrida”. Así, el concursante cerró su presentación y salió del escenario aplaudido por el público.

Al final, ‘Celia Cruz’ aseguró su permanencia en la competencia y los concursantes que deben ir a la Noche de Eliminación son ‘Lucha Villa’, ‘Espinosa Paz’ y ‘Joe Arroyo’.

