Pasar por el altar puede ser uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer. Elegir el lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta y seleccionar los invitados son parte de los preparativos que, en la mayoría de los casos, comienzan mucho antes de la gran celebración.



A pesar de que hoy en día muchas de estas cuestiones quedan en manos de los planeadores de boda, hay un ítem que las celebridades no delegan por nada del mundo: la elección de su traje de novia.



De Jennifer Lopez a Priyanka Chopra, le contamos cuáles son los vestidos más lujosos que las celebridades eligieron para dar el “sí, quiero”.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y sus tres vestidos de novia de Ralph Lauren Foto: The Grosby Group

En unas semanas se va a cumplir el primer aniversario de esta boda que será inolvidable para todos los fanáticos de esta pareja.



Es que la historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck es digna de cualquier guion cinematográfico. La actriz y cantante recurrió a Ralph Lauren para crear el vestido de sus sueños, un modelo para el cual se utilizaron mil pañuelos y quinientos metros de tela para lograr una falda voluminosa y recrear la versión etérea del clásico vestido de cuello alto del diseñador.



Un magistral velo de increíble longitud se añadió a modo de capa, sumando romanticismo a esta propuesta valuada en un millón de dólares. Una vez finalizado el intercambio de votos en la reserva de Hampton Island, en Georgia, Lopez lució otros dos vestidos de Ralph Lauren, uno de ellos con cascadas de perlas y el otro estilo sirena adornado con cristales de Swarovski.



Salma Hayek



Salma Hayek celebró su boda con Francois-Henri Pinault en Venecia, el 25 de abril de 2009 Foto:

Salma Hayek tampoco escatimó en gastos cuando se casó con el multimillonario francés Francois-Henri Pinault en 2009. Es más, dicen que fue la boda más cara y multitudinaria de Europa por fuera de la realeza.



La ceremonia se llevó acabo en el teatro de ópera La Fenice de Venecia, la fiesta contó con varias caras famosas como Penélope Cruz, Gael García Bernal, Diego Luna, Charlize Theron, Bono de U2, Edward Norton y Anna Wintour, entre otras personalidades y, según dicen, fue una de las más divertidas del ambiente.



Para esta ocasión tan especial, Hayek usó un vestido creado por el diseñador Nicolas Ghesquière de la firma Balenciaga que deslumbró por su corset escote en V íntegramente bordado con una lujosa pedrería. Luego, el diseño se abría en un vaporoso tul de muchas capas con “efecto globo”. Según los informes, la mexicana gastó casi medio millón de dólares en esta prenda que la convirtió en una verdadera princesa.

Kim Kardashian

La famosa empresaria ha sido la que más bodas ha celebrado dentro del clan Kardashian. Sin embargo, su casamiento con el rapero Kanye West (el tercero en su vida) ha sido uno de los más glamorosos del ambiente.



La expareja se casó en el Castillo Forte Belvedere de Florencia el 24 de mayo de 2014, y su unión ocupó las principales portadas de las revistas de la época.



Kim Kardashian lució un vestido que rondaba el medio millón de dólares diseñado por Riccardo Tisci, quien aún estaba al frente de la casa de moda francesa Givenchy.



Una larga cola con siluetas de flores bordadas y un velo de tul con encaje en sus extremos sumaron romanticismo a esta apuesta. Como era de esperarse, la fiesta fue televisada en la novena temporada de su famoso docu reality Keeping Up With The Kardashians.

Victoria Beckham



Sin dudas, Victoria y David Beckham son una de las parejas más cool del Reino Unido. Su paso por el altar con el exfutbolista fue a finales de los ‘90, con una la majestuosa fiesta celebrada en el Castillo de Luttrellstown en Dublín, Irlanda. El vestido de novia fue una creación de Vera Wang, valuada en cien mil dólares. En un delicado tono champagne, el corset con escote en forma de V terminaba en una maxifalda que acaparó todas las miradas. Un velo de seis metros y una tiara de oro de 18 quilates le aportaron excentricidad al diseño.

Priyanka Chopra



Boda de Priyanka Chopra Foto: Instagram: @priyakanchopra

Priyanka Chopra tuvo dos ceremonias a la hora de casarse con Nick Jonas: una más tradicional bajo el rito occidental y otra hindú.



En cada una de ellas, la actriz deslumbró con diseños de alta costura pero, sin dudas, el primero se llevó todas las miradas y ¡los récords en cifras! Quince artesanos tardaron 1.826 horas en bordar a mano este impactante diseño que incluía 2,4 millones de lentejuelas, 11 mil cristales de Swarovski y varias frases, nombres y fechas importantes para Chopra y su esposo.



Este diseño de Ralph Lauren estuvo valuado en dos millones de dólares. Para la ceremonia hindú, la actriz usó un vestido de dos piezas del diseñador indio Sabyasachi Mukherji en color rojo con flores de organza y delicados cristales rojos de Siam. La novia acompañó esta propuesta con joyas de diamantes, esmeraldas y perlas japonesas.

Hailey Bieber

Para una chica popular, un diseñador popular. Es que Virgil Ablosh, uno de los nuevos modistos de Hollywood, fue el encargado de realizar el vestido de novia de Hailey Bieber a la hora de dar el sí con el cantante canadiense Justin Bieber. Íntegramente hecho en encaje, el modelo en off white (un tono que se convirtió en tendencia) se destacó por sus hombros descubiertos, sus mangas largas y su falda sirena que terminaba en una cola muy larga. Un velo que decía “Hasta que la muerte nos separe” fue el sello personal que la influencer le puso al diseño, que costó alrededor de 130 mil dólares.



