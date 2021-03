Figuras de la TV que terminaron molestas con ‘Caracol’ y ‘RCN’

Recientemente, el periodista y presentador Hernán Orjuela habló del ‘sinsabor’ que le quedó tras terminar su vinculación en el programa ‘Sábados Felices’, del ‘Canal Caracol’, y de las situaciones incómodas que vivió durante su paso por el mismo.



El caso de Orjuela, sin embargo, no es único: hay varios artistas y figuras públicas que han terminado molestos con los dos canales más importantes del país: ‘Caracol’ y ‘RCN’.



Aquí le contamos quiénes son y cuál es su caso.

Hernán Orjuela

Hernán Orjuela fue presentador de 'Sábados Felices' durante siete años. Foto: EL TIEMPO

En 2011, Hernán Orjuela, presentador principal de ‘Sábados Felices’ durante siete años, tomó la decisión de dejar el programa.



Ahora, 10 años después, contó lo que sintió en ese momento.



“Yo tenía una oportunidad frente a Citytv y el periódico EL TIEMPO, que me estaban dando un chance para crecer más en mi carrera profesional, ya que en ese entonces existía una alternativa a un tercer canal privado (...) Ahí fue que decidí decirles en el programa: ‘Señores, tengo una oportunidad que creo que no compite para nada, de manera directa, con lo que se está haciendo en 'Caracol'”, comentó Orjuela a ‘Las 2 Orillas’.



Así las cosas, añadió, les propuso a los directivos del programa trabajar en ambos lugares, pero estos le negaron su petición.



“‘O te quedas o te vas’, así, radicalmente, me dijeron”, afirmó.



“Después de un tiempo miraba y decía, (no con ánimos de envidia, ni más faltaba, solo con tristeza): ‘¿Por qué a esta persona que está ahí trabaja también en otro lado y no le dicen nada y a mí no me dejaron?”, concluyó Orjuela.

Agmeth Escaf

El presentador estuvo durante seis años en el programa 'Día a Día'. Foto: EL TIEMPO

En 2012, luego de estar durante seis años en el programa ‘Día a Día’, el presentador Agmeth Escaf salió de ‘Caracol’ tras unas diferencias que tuvo con el canal relacionadas a su contrato laboral.



En su momento, en entrevista con EL TIEMPO, Escaf comentó que: “Era feliz haciendo mi trabajo, pero no tenía un contrato laboral sólido, sino de prestación de servicios. Empecé a sentir insatisfacción por la desigualdad, y me refiero a que mis compañeras tenían el contrato que se merecen mientras que yo no era de nómina”.



Tras una disputa legal que duró más de siete años, la Corte Suprema de Justicia determinó que ‘Caracol’ utilizó un contrato de prestación de servicios para esconder la existencia de un contrato laboral real.



Esto generó que el canal tuviera que indemnizar al presentador.

Humorista ‘Alerta’

El comediante estuvo trabajando durante 26 años el programa 'Sábados Felices' Foto: EL TIEMPO

En 2018, tras 26 años en el programa ‘Sábados Felices’, el humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, se fue de ‘Caracol’.



El pasado mes de febrero, ‘Alerta’ habló con ‘Las 2 Orillas’ sobre situaciones que vivió en el programa.



“Nosotros en un día trabajábamos 18 horas, grabando hasta 8 programas (...) Era extenuante”, aseguró.

