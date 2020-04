El futbolista de la fiesta sexual y famosos que violaron la cuarentena

Instagram: @mariolopez

Los actores Mark Wahlberg y Mario López compartieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram un video en el que se les veía entrenando en un gimnasio de Los Ángeles (Estados Unidos).



“Todo el mundo ha estado encerrado en su casa durante las últimas semanas. Creo que ahora más que nunca, ya que no sabemos cuándo va a terminar esto, debemos mantenernos activos, no solo por salud física, sino también por salud mental ", dice López en el video.



No obstante, las publicaciones fueron criticadas por los usuarios, calificándolas de hipócritas, ya que ambos artistas previamente habían instado a sus fanáticos a permanecer en casa.