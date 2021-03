Celebraron 57 años de casados y bailaron vals en vacunación de covid

Una enternecedora grabación de dos personas adultas mayores bailando el vals se hizo conocida y viral en las redes sociales, pues sus protagonistas, José y Antonia, cumplían 57 años de aniversario, el día que recibieron la vacuna contra el covid-19. La escena se presentó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Argentina.



“Es el mejor regalo que podíamos recibir”, aseguró Jose al medio local ‘TN.com.ar’, quien además contó que al hacer la fila para su inmunización comentó casualmente sobre su aniversario con el personal de salud que los atendía. De inmediato algunas de ellas les propusieron bailar el vals y fue así como ante la mirada de muchos otros adultos mayores que se encontraban en el lugar celebraron su aniversario, minutos antes de su vacunación contra el covid-19.



“Nosotros llegamos y charlando, de forma casual, les contamos a las chicas que estábamos de aniversario. Ahí mismo, el personal nos dijo: “esto hay que festejarlo’”, dijo a ‘TN.com’ el hombre de 78 años.

Estos son los dias en que siento que tengo el trabajo más lindo del mundo ❤#VacunaciónMayoresDe70 pic.twitter.com/47HKK19aO3 — Gabi Šimunović (@gabi_simunovic) March 7, 2021

Por su parte, Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud de la ciudad y quien grabó el video, comentó que generalmente en ese punto de vacunación ponen música para que las personas tengan una espera más agradable mientras los vacunan, pero que al enterarse de este tierno hecho, no dudó en proponerles bailar el vals.



“Fue superemocionante. Es muy esperanzador después de un año tan complicado para ellos. Todo el personal de salud y los presentes nos pusimos a aplaudir”, dijo Simunovic a ‘TN.com’. Agregó que luego de grabarlos les pidió autorización para la publicación del video, pero que jamás pensó que se hiciera viral.



“De ahí explotó todo, no esperábamos la difusión que tuvo. Hasta de México nos escribieron por esto”, dijo Antonia al mismo medio. En el medio local argentino llamaron a este vals como ‘un baile a la vida’, luego de un año muy difícil para la humanidad, especialmente para la de edades como las de Jose y Antonia.



Al respecto, el mismo Jose relató el ‘TN.com’ que “ha sido un año muy largo y feo. Al no podernos juntarnos con la familia, con los amigos y estar cuidándonos, por momentos fue complicado. Tuvimos la suerte de que lo llevamos bien, porque estamos los dos juntos. Ahora, esperamos la segunda dosis para ver si bailamos otro vals, ja”, concluyó.



