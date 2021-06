Actores de 'La casa de las flores', acusados de racismo

Hace unos días la actriz mexicana Cecilia Suárez y el actor español Paco León, quienes participan del elenco de la popular serie de Netflix ‘La Casa de las Flores’, protagonizaron una controversia por el fuerte mensaje del español en un video que fue compartido en el perfil de Instagram de Cecilia, quien interpreta a ‘Paulina de la Mora’.

Por el estreno de la película basada en la serie, ambos han compartido varios videos y fotos promocionales, pero uno en particular causó la desaprobación del público, quien tildó los comentarios de ‘Paco’ como racistas. En el audiovisual, el actor y productor español señalaba: "Mira con quien estoy, con esta india salvaje", mientras ambos reían.



Conscientes de la polémica que generaron en redes sociales, la actriz de ‘La casa de las flores’ publicó días después una foto con el actor refiriéndose a la ‘tormenta’ que aún estaba latente entre sus seguidores. De este modo, a pesar de que no hubo una disculpa, Suárez hizo mención a que no hubo una intención diferente a la de halagar su “sangre maya”.



“Para quienes han preguntado y abierto la conversación de forma respetuosa, con gusto respondo. Tanto Paco como yo consideramos un halago su mención a la sangre maya por parte de mi abuela paterna. En ningún momento la intención de ese comentario fue otra”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.



Además, la actriz aprovechó la oportunidad para invitar a todos aquellos quienes participaron del debate en las redes sociales para que sus opiniones y comentarios se hicieran desde el respeto, no solo sobre este tema, sino sobre cualquier otro, “para elevarlo y transformarlo” dijo, con el ánimo de ‘bajarle el tono’ a la acalorada discusión de la que fue protagonista en días pasados.



Por su parte, el actor y productor español Francisco, “Paco” León, quien realizó el comentario que desató la polémica, también se refirió al respecto en la misma publicación de Suárez, en donde comentó: “¡Por supuesto! Desde el más dulce de los afectos mi única intención con ese comentario era halagarte. Alagar tus trenzas, tus raíces, tu fuerza y tu espíritu indómito.”



Incluso ‘Paco’ agregó una disculpa a su mensaje: "Siento si alguien se ofendió. Para mi fue un piropo y se que así lo recibiste", refiriéndose a su compañera de set, con quien demuestra una gran amistad fuera de las pantallas y quienes regresan este fin de semana a Netflix con ‘La casa de las flores: La película’.



