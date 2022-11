Uno de los capítulos más recordados en ‘Yo soy Betty, la fea’ es cuando ‘Betty’ se entera de los planes de ‘Armando’ a través de una carta de ‘Mario Calderón’, quien revela que él en realidad no la quiere y que todo el plan de conquistarla es solo para salvar su empresa, Ecomoda.

Mientras ‘Betty’ estaba desconsolada llegó de visita la reina de belleza Cecilia Bolocco, quien busca acompañar a la secretaría y darle consuelo.



En los últimos días, Bolocco realizó una entrevista con el medio ‘BioBioChile’ y recordó su paso por el set de la exitosa novela e, incluso, afirmó que vivió una de las mejores experiencias en ese lugar.



Bolocco inició contando que todo comenzó cuando Fernando Gaitán, el guionista de la ficción, la invitó a hacer un cameo.



“Coincidió que mi visita era en un momento clave en la serie, cuando Betty se da cuenta de que fue engañada, y en medio de su desolación se encuentra con quien supuestamente es esta reina de belleza de visita en Colombia, y Betty le dice que ella nunca podría entender lo que le pasa: que la desprecien y la humillen por ser fea”, recordó.

Además, comentó que Gaitán quería que ella entrará a la oficina de Betty y la aconsejará como si ella fuera su amiga. “Le dije ‘perfecto, dame 15 minutos y estoy lista’ y me lancé”, comentó.



Asimismo, aseguró que “le dije exactamente lo que sentía, y fue algo mágico, lo hicimos en una toma”.



Respecto a ese momento, la ex reina de belleza señaló que tanto Ana María Orozco como ella terminaron muy conmovidas “lo que quería transmitir era que el dolor no tiene rostro, es universal: todos sufrimos por lo mismo”, afirmó.



“Ella (Betty) pensaba que su apariencia física era el problema y por eso sufría tanto, pues a mí también me habían pasado lo mismo. También me habían traicionado en el amor y también me habían utilizado, porque todos buscamos lo mismo: que nos quieran por quienes somos realmente y no por lo que aparentamos o por lo que ven de nosotros”, reflexionó.



Por último, recordó su segunda aparición en la telenovela que es cuando ‘Betty’ estaba en Cartagena de Indias y ella debía de animar a la Miss Colombia.



“Fue una experiencia maravillosa. Tengo muy lindos recuerdos, lástima que Fernando Gaitán se fuera tan pronto”, concluyó.

