Cazzu se ha posicionado como una de las raperas más reconocidas de Latinoamérica. La actual pareja de Cristian Nodal logró llegar a lo más alto de la industria musical con temas como ‘Mucha Data’, Turro’ y ‘Nada’, el cual ya cuenta con más de 410 millones de reproducciones en YouTube.



La argentina se encuentra de gira por México promocionando su gira Nena Trampa Tour. Precisamente el pasado domingo 27 de octubre, se presentó en Ciudad de México, donde hizo vibrar a más de 15 mil fanáticos que se acercaron a escuchar sus canciones en el teatro Coca- Cola Flow Fest.



Sin embargo, no todo fue motivo de alegría y diversión, pues lanzó un comentario que no caló para nada bien en el público azteca presente en el auditorio. Resulta que la cantante se burló de la derrota de México ante la selección argentina dos goles por cero, en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Catar.



“Están tristes porque perdieron, ¿no? El que no aguanta la selección de México, no salta, eh vamos a hacer la prueba”, dijo la compositora.



Inmediatamente la audiencia se hizo sentir lanzando abucheos y recriminaciones con gritos y comentarios. Así mismo, en las redes sociales también recibió las críticas de la comunidad digital que no le perdonó la broma.



“Adoro a Cazzu, pero como se le ocurre decirle eso a Mexicanos. El vato que se la pasaba gritando se nota que no conocía el respeto. Después se notó incómoda pero aún así la amamos”, escribió una fanática.



Hay que destacar que si bien fue un momento incómodo para Cazzu, luego cambió el tema y ofreció un espectáculo que hizo levantar la algarabía de los presentes. No obstante, en video quedó registrado el momento y, por ende, toda la semana no ha parado de recibir malos tratos de la comunidad mexicana.



Es prudente destacar, que la selección dirigida por el 'Tata' Martino quedó eliminada en la última fecha de la fase de grupos por solo un gol de diferencia, tanto que le basto a Polonia para clasificar a octavos de final a pesar de haber caído con la selección argentina, que pasó primera en el grupo C.



Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias