El 2 de diciembre de 2020 ocurrió un hecho que impactó a los franceses pues un cazador mató a tiros a un hombre franco-británico al confundirlo con un jabalí. Sin embargo, este jueves 12 de enero el tribunal penal de Cahors en Francia condenó a dos años de prisión exentos de cumplimiento y se le prohibió cazar de por vida a Julien Féral de 35 años.

Además, el tribunal también dictó una sentencia suspendida de 18 meses a Laurent Lapergue, de 51 años, quien era el responsable de dirigir la cacería. También, fue acusado de homicidio involuntario, pero negó su responsabilidad y se le prohibió cazar durante cinco años.



Féral en el 2020 confundió a Morgan Keane, de 25 años, con un jabalí cuando lo mató a tiros en el suroeste de Francia. La muerte de Keane causó indignación en los franceses, quienes además cuestionaron la seguridad de la caza como deporte.



El joven de 25 años murió luego de recibir un impacto en su pecho mientras cortaba leña en su tierra cerca de Calvignac. Según el medio ‘The Guardian’, el tribunal comentó que la bala atravesó el corazón y los pulmones de Keane y murió ahogado en su propia sangre.



Féral le comentó al tribunal que “no hay un día que no lo piense, me ha marcado de por vida. Lo siento”. Además, reveló que ese día salió a cazar para despejar su cabeza, pues su hija menor había sido asesinada por un conductor ebrio.

El tribunal penal de Cahors en Francia condenó a dos años de prisión exentos de cumplimiento y se le prohibió cazar de por vida a Julien Féral de 35 años. Foto: iStock

Este caso revivió las tensiones que habían entre los defensores de este pasatiempo y los activistas contra la caza, quienes le pidieron al gobierno que se prohibiera este deporte los domingos para que las personas puedan pasear sin preocupación.



Sin embargo, este lunes 9 de enero el presidente Emmanuel Macron afirmó que no limitará la caza pero si endurecerá las reglas contra los cazadores que estén bajo la influencia de las drogas o alcohol. También fortalecerá los requisitos de capacitación y seguridad, y establecerá sistemas digitales para advertir a otras personas que se alejen de las zonas de caza activa.



Por otro lado, hará que los castigos sean más severos, los cuales incluirán la pérdida de licencias para los individuos que estén involucrados en un accidente grave.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

