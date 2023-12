Católicas enfrentan a una drag queen que hacía sesión de fotos frente a una iglesia

Una joven perteneciente a la comunidad LGBTI que se encontraba rezando el Santo Rosario y tomando fotografías en las inmediaciones de la Iglesia de Guadalupe en Cajeme se vio involucrada en una tensa confrontación con un grupo de religiosas de edad avanzada.



Las religiosas, visiblemente molestas, exigieron respeto hacia la iglesia y sus creencias religiosas por parte de la joven drag queen, quien se encontraba en la banqueta frente al templo en ese momento.



El incidente fue captado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La opinión pública se dividió en cuanto a la naturaleza del enfrentamiento. Algunos usuarios consideraron que se trató de un acto de discriminación, mientras que otros argumentaron que fue una falta de respeto hacia el templo y la religión católica.



"Deben respetar a los demás y sus creencias, así como piden respeto. Además, son generaciones diferentes", señaló uno de los comentarios en línea.



Otro usuario comentó: "La señora de la vela perpetua debería quitarse, está obstruyendo".Un tercero expresó su apoyo a las religiosas, diciendo: "Es importante defender nuestra fe, especialmente ante personas que predican la 'tolerancia y el respeto', pero que a menudo no lo aplican hacia los demás".



Y otro comentario enfatizó la importancia del respeto mutuo, diciendo: "La gente puede creer lo que quiera, pero no se debe transgredir el respeto hacia los demás".



En varias publicaciones, se criticó la falta de conocimiento y comprensión de la diversidad en México. Un usuario opinó: "Este señor no sabe distinguir entre las cosas, debemos aprender a respetar".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal y contó con la revisión de la periodista y un editor.