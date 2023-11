Catherine Siachoque recibió críticas por su nuevo cambio de look; ¿nuevo personaje?

Catherine Siachoque se ha vuelto conocida en el mundo de la televisión colombiana por ser una de esas actrices que nunca falla en la tarea de darle vida a una villana tan bien interpretada que se gana el desprecio de los televidentes.



(Lea también: Miguel Varoni bailó el famoso 'Pirulino' junto a Catherine Siachoque).



Entre sus papeles más conocidos están el de ‘Deborah Buenrostro’ en ‘Te voy a enseñar a querer’ y el de ‘Rosa Emilia Carrillo’ en ‘La guerra de las Rosas’. También está el de ‘Doña Hilda’ en ‘Sin senos no hay paraíso’, personaje que, tal vez por primera vez, se ganó el corazón y el cariño de la audiencia.

En su vida personal, Siachoque tiene una duradera relación amorosa con el actor Miguel Varoni, reconocido por interpretar a ‘Pedro, el escamoso’ en su novela homónima. Catherine y Miguel llevan más de veinte años de casados, en lo que muchos catalogan como una de las relaciones más estables de la farándula colombiana.

El pasado 14 de noviembre, Siachoque publicó en sus historias de Instagram un nuevo look: cambió su pelo negro con un tinte en balayage que va de avellana a rubio. “Yo no me imaginé que fuera a quedar así, porque estaba negro”, declaró la actriz en Instagram.



(Relacionado: Catherine Siachoque inicia sus estudios en Harvard a sus 50 años).



En el video de la revelación, su estilista, Enrique Guzmán, le pregunta: “¿Estás lista para el próximo proyecto, amor?”, lo que despertó la intriga y la curiosidad de sus seguidores, que se ilusionaron con el regreso de algún personaje conocido.

En otra historia, en la que compartió una foto de su look, Siachoque publicó una encuesta en la que le preguntaba a sus seguidores para qué creían que era el cambio de look. Las opciones eran: “Regresa doña Hilda en ‘Sin senos’ 4”, “Un nuevo personaje” o “Solo para ser más linda de lo que ya es”.



Debido a los comentarios de su estilista, los fanáticos de la actriz se inclinan por una de las dos primeras opciones. Cabe recordar que Telemundo confirmó este año que ‘Sin senos sí hay paraíso’ regresará pronto con una nueva temporada.



(Puede interesarle: Catherine Siachoque se confiesa: habla de 'Oscuro deseo', serie de Netflix).



Bajo la publicación de la actriz, sus seguidores comentaron todo tipo de mensajes de apoyo: “Ella no envejece, la veo desde mi niñez”, “¡Te quedo hermoso! Excelente decisión”, “¡Se viene doña Hilda 2024!” y “Eres hermosa, ¿cuándo será que te volvemos a ver actuar como una villana? Eres la mejor”, fueron algunos de los comentarios.



Sin embargo, otros malintencionados usuarios criticaron a la actriz por llevar el pelo largo a su edad: “¿Y qué color viene cuando le salgan canas? Ese pelo largo a su edad ya no es elegante, pienso yo”, “Se ve bien viejita sin maquillaje, los ojos todos chiquitillos . Será la costumbre, pues solo repelladas las mira uno”. Sin embargo, muchos de los seguidores de la actriz la defendieron.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

'Me siento muy sola': la Chilindrina busca novio, estos son los requisitos que pide

El contundente mensaje de la hermana de Paula Durán contra Sergio Vega

El respaldo de WhatsApp en almacenamiento de Google Drive ya no será gratuito