Catherine Siachoque aclaró rumores sobre por qué no ha tenido hijos

El 8 de mayo Catherine Siachoque, en compañía de su esposo, el actor argentino Miguel Varoni, realizó una transmisión en vivo para la página de Facebook de la cadena de televisión 'Telemundo'.



Durante la emisión, Siachoque y Varoni compartieron el tiempo con sus seguidores mientras respondían las preguntas dejadas en los comentarios en tiempo real. En un momento de la grabación una usuaria realizó un comentario en el que sugería que Siachoque no tenía hijos por 'vanidad'.

“Mejor póngase a trabajar y afané un muchachito, no tenga miedo de perder la figura. No sea tan vanidosa” escribió una de sus seguidoras.



Ante esto, la estrella de 48 años agradeció por la anotación y procedió a responderle a ella y, de paso, a todos sus fans: “la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima una cuestión física, y creo que nada, por encima de mi familia”, aseguró.



(Lea también: Esta es la verdad sobre la falsa reaparición de Juan Gabriel)

Siachoque, muy serena y contundente, reiteró que el físico no ha sido una cuestión determinante a la hora de decidir no ser mamá y añadió: “mi famila es la bendición más grande que me ha dado Dios”.

¿Cuántas veces uno engorda o adelgaza? hay mujeres que quedan más divinas después de eso FACEBOOK

TWITTER

La artista también se refirió a que los cambios físicos se pueden dar por otras circunstancias, en su caso, por ejemplo, por un problema hormonal, y que eso no tiene nada que ver con la vanidad.



“No es cierto, no sé de dónde lo sacan ¿Cuántas veces uno engorda o adelgaza? hay mujeres que quedan más divinas después de eso y, si quedara más gordita, pues ya le entregué veintipico de años a este hombre” agregó la actriz refiriéndose a Varoni.



Para concluir su respuesta, Siachoque enfatizó: “Pero no es así, jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”.

(Le puede interesar: Famosos colombianos que cambiaron sus 'looks' en esta cuarentena)

Catherine Siachoque, mejor conocida por protagonizar telenovelas como ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Tierra de pasiones’ está casada con el actor y director argentino, Miguel Varoni, desde 1997.



Tras 22 años juntos, se han convertido en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, sin embargo, lo cierto es que han sido cuestionados varias veces por su decisión de no querer tener hijos.

TENDENCIAS EL TIEMPO