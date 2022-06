El pasado 11 de octubre de 2019, la reconocida actriz Catherine Siachoque anunció que pausó su vida artística para entrar a la universidad.

En un principio estuvo en la Universidad de Miami perfeccionando su inglés, pero le fue tan bien y le gustó tanto la academia que ahora ingresó a la Universidad de Harvard.

En sus redes sociales, Catherine Siachoque publicó una foto junto a su profesora en el salón de clases para informar que empezó su proceso de formación en la Escuela de Negocios de Harvard.

La actriz colombiana inició sus estudios de negocios en Harvard. Foto: Instagram: @catherinesiachoque

"¡Sueña grande… los sueños se cumplen! Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho", escribió.

La intérprete de doña 'Hilda' en 'El final del paraíso' relató que estudiar en la prestigiosa institución de Massachussetts, en EE. UU., es una bendición y uno de los momentos más felices de su vida.

"Estar sentada en la Escuela de Negocios de Harvard aprendiendo de mis profesores todos unas eminencias y de mis brillantes compañeros es un regalo de Dios y de la vida", agregó.

Frente a la fotografía, explicó que se trata de su profesora Anita Elberse, economista experta en negocios de entretenimiento y autora de varios libros. De hecho, la actriz manifestó su admiración por la docente y aseguró que estar junto a ella es otro sueño cumplido.

"En esta foto estoy junto a Anita Elberse, había leído su libro, la admiraba, soñaba con conocerla y ahora soy su alumna", aseguró.

Finalmente, Catherine Siachoque invitó a sus seguidores a seguir sus sueños y hacerlos realidad, sin importar la edad ni los obstáculos.

"No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará", destacó la esposa de Miguel Varoni.

Catherine, de 50 años, está muy feliz con su etapa como estudiante. En una entrevista con 'Al rojo vivo', cuando inició sus estudios de inglés en 2019, destacó que nunca había estado en una universidad, pero que tenía mucha ilusión de todo lo que podría aprender.

"Al principio fue muy duro para mí, pero me gustó tanto y he sentido tanto el apoyo como de toda la gente, de mis compañeros, de mis profesores", mencionó en la entrevista.

