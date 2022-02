La actriz colombiana Catherine Siachoque, reconocida por su papel como la madre de Catalina en la serie ‘Sin senos no hay paraíso’, fue invitada a participar en el programa matutino de RCN ‘Buen día Colombia’.



Allí le preguntaron sobre el cambio en la apariencia del actor y director argentino Miguel Varoni, quien es su esposo y ha sido visto con unos kilos menos hace meses.

En días pasados, los medios nacionales habían informado que su delgadez se debía a un cambio de dieta, sin embargo, con la voz entrecortada, la actriz señaló que la pérdida de peso de Varoni empezó al enfermarse de covid-19, por lo cual estuvo delicado de salud. Asimismo, afirmó que él se siente muy bien con su apariencia actual y ella lo apoya en que se haga retoques estéticos.



Aseguró que para ella lo más importante es que él esté bien y se sienta feliz. También contó que Varoni se contagió con el virus cuando la tasa de mortalidad era alta y la vacunación apenas iniciaba.



“Fue terrible. No comía y todos los hospitales llenos, yo con los medicamentos en la casa, lo inyectaba yo. […] Lo pude cuidar, pero no comía. Entonces yo trataba de darle ese alimento, sabes, para gente enferma. Yo le decía: ‘¡Come, come!’. Fue terrible”, recordó la actriz en el programa de RCN.

La actriz, en el mes de diciembre del año pasado, realizó un ‘en vivo’ por Instagram a través de la cuenta @Indirapaezd, donde había comentado que el actor había optado por una dieta vegana, pero que esta no era la razón de su bajo peso.



“La gente, aclaro, está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano. Yo sería un hueso y lo que soy es envidiosa de verlo tan delgado. Creo que nunca vi a alguien adelgazar tan rápido”, manifestó Saichoque en el ‘en vivo’.



También agregó: “se puso así seco cuando tuvo covid-19 y conozco a una amiga que después del virus quedó inflamada. Si a mí me hubiera dado, creo que también habría quedado inflamada. Este quedó flaquísimo, bendito sea Dios”.



Actualmente Varoni se encuentra mucho mejor y ya no tiene covid-19.

