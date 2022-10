Catherine Siachoque es una de las actrices más reconocidas del país y de las más queridas por los fanáticos. La mujer de 50 años tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram, con los que comparte fragmentos de su vida.



Siachoque suele viajar por el mundo y disfrutar de conciertos y eventos junto a su esposo Miguel Varoni. La pareja lleva 26 años de matrimonio y se han consolidado como una de las más estables de la farándula.





La pareja nunca ha tenido hijos. Foto: Instagram: @catherinesiachoque

Hace unos días la actriz reveló a sus admiradores que es una asidua fanática de la cantante Karol G. En sus redes sociales publicó un video de los mejores momentos que vivió en una presentación de ‘la bichota’.



La mujer fue al concierto acompañada de otros amigos y vestida completamente de negro. Siachoque mezcló una blusa tipo corsé con un pantalón a juego y zapatos del mismo color.







“He sido su fan por años… me gusta ella, me gusta su música, todo. Por fin se me dio hace un par de semanas verla en concierto y conocerla, ahora me gusta más. Colombiana berraca, bella, exitosa y con sentido de familia ¡TOP! Soy feliz y ahora soy más fan”, expresó Siachoque en su perfil de Instagram.



En la grabación mostró el recital de canto de la colombiana en el escenario. Por su parte, la actriz apareció bailando y gozando algunas de las canciones más populares de Karol G.

El encuentro

Luego del concierto, la actriz tuvo la oportunidad de visitar la parte trasera del escenario para conocer a Karol G. Cuando se vieron, las mujeres se envolvieron en un fuerte abrazo, a pesar de que era la primera vez que se topaban.



“¿Cómo estás mi reina?”, expresó la cantante al ver a Siachoque.







En la conversación, ambas explicaron que llevaban años hablando y compartiendo mensajes en redes sociales. Sin embargo, no habían logrado concretar un espacio para conocerse oficialmente.



Las imágenes que compartió la bogotana dejan ver su emoción al encontrarse a una de sus artistas favoritas. Karol G se mantuvo tranquila y se mostró feliz mientras charlaba con la mujer en medio del círculo de personas que las rodeaba.

